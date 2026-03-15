「パンとエスプレッソと」系列店が原宿にオープン！ “黄金クレープ”と本格ジェラートが楽しめる新店舗
表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」を手掛ける日と々とは、3月15日（日）に、パリパリ食感が人気の「黄金クレープ」と本格ジェラートが楽しめる新店舗「クレープとエスプレッソとジェラートと」を、東京・原宿にオープンする。
【写真】「クレープとエスプレッソとジェラートと」限定「ナポレオンパイメルト」
■イートインスペースを完備
今回登場する「クレープとエスプレッソとジェラートと」は、「ジェラートとエスプレッソと」として営業していた店舗をリニューアル。人気の「黄金クレープ」に加えて店内で製造したジェラートを販売し、“クレープ、ジェラート、コーヒー”という新しいデザート体験を提案する店舗に生まれ変わる。
手作りジェラートは、フルーツ系から、濃厚なミルク系、キャロットケーキを再現した遊び心あるテイストまで、多彩な20種類を用意し、カラフルな見た目と豊かな味わいで、選ぶ楽しさと食べる喜びを提供する。
また、パリパリ、サクサクとした軽やかな食感とクッキーのような香ばしさが特徴の「黄金クレープ」のほか、同店限定のオリジナルメニューとして、甘酸っぱいイチゴと優しい甘さのカスタード、食感や香ばしさのアクセントになるアーモンドとパイの味わいが重なる「ナポレオンパイメルト」も登場する。
本店舗はブランド史上最大級のイートインスペースが用意されており、ゆったりとした広さと原宿らしいポップでかわいい世界観を兼ね備えた空間の中でデザートタイムを楽しむことが可能だ。
【写真】「クレープとエスプレッソとジェラートと」限定「ナポレオンパイメルト」
■イートインスペースを完備
今回登場する「クレープとエスプレッソとジェラートと」は、「ジェラートとエスプレッソと」として営業していた店舗をリニューアル。人気の「黄金クレープ」に加えて店内で製造したジェラートを販売し、“クレープ、ジェラート、コーヒー”という新しいデザート体験を提案する店舗に生まれ変わる。
また、パリパリ、サクサクとした軽やかな食感とクッキーのような香ばしさが特徴の「黄金クレープ」のほか、同店限定のオリジナルメニューとして、甘酸っぱいイチゴと優しい甘さのカスタード、食感や香ばしさのアクセントになるアーモンドとパイの味わいが重なる「ナポレオンパイメルト」も登場する。
本店舗はブランド史上最大級のイートインスペースが用意されており、ゆったりとした広さと原宿らしいポップでかわいい世界観を兼ね備えた空間の中でデザートタイムを楽しむことが可能だ。