7人組女性アイドルグループ「にっぽん!真骨頂」はメンバー・鈴木かのんが重大な規約違反により脱退したことを14日、公式Xなどで発表された。

「鈴木かのん脱退のお知らせ」として文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまい大変申し訳ございません」と謝罪。「ワンマンライブに向けた毎日企画を含め、本日は全メンバーSNSの更新を控えさせていただきます。何卒ご了承ください。明日のライブは6名で出演をいたします」と報告した。

文書では「この度、にっぽん!真骨頂の鈴木かのんに関しまして、ファンの方との私的交友など複数の重大な規約違反行為が発覚し、3/14 付にてにっぽん! 真骨頂を脱退とさせていただきますことをご報告させていただきます」と脱退の理由を説明。「関係各所、応援してくださっていたファンの皆様におかれましても、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを心からお詫び申し上げます」と謝罪した。

「4月21日に控えた 2ndワンマンライブについては6名での出演となります」としたうえで「鈴木かのんをお目当てにワンマンライブのチケットをご購入された方には返金対応を行わせていただきますので、返金をご希望の方はチケットサイトからお問い合わせください」と呼びかけた。

さらに「各種特典をお持ちのお客様については対応方法を協議の上、近日中にご連絡をさせていただきます」とした。

本件に関して弊社所属タレントへのお問い合わせ、特典会での質問等はお控えくださいますよう、お願い申し上げます。今後ともにっぽん! 真骨頂へのご声援をよろしくお願いいたします」と理解を求めた。