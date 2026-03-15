◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）が、侍ジャパン勝利のキーマンに近藤健介（ソフトバンク）を挙げた。

準々決勝の試合前練習に姿をみせたヌートバーは、「すごく興奮している。なんで自分がこんなにナーバスなのかわからないけど（苦笑）」とやや緊張ぎみ。前回大会でともに戦った大谷翔平（ドジャース）や村上宗隆（ホワイトソックス）らと再会を喜び「幸運を祈るよ」と伝えた。

日本代表で誰がキーマンになるかと聞かれると「選ぶのは難しいけれど、もちろん（大谷）翔平はこの大会で素晴らしい活躍をしています。大会を通してずっと素晴らしい」とした上で、「自分は最初から言っているんですが、近藤がこのチームの鍵を握る役割を果たすと思う。その思いは今も変わらないな。もちろん渡米してきた選手たちや、岡本、村上といった面々もそうだけれど、打線の中でのキーマンは近藤」とコメント。１次ラウンド１２打数無安打と苦しむ天才打者をキーマンに指名した。

そして「言うまでもなく今日のマウンドに上がる彼がやってくれるだろう」と、山本由伸（ドジャース）の好投を期待した。

ヌートバーは前回大会ではミドルネームの「タツジ」から「たっちゃん」の愛称で親しまれ、安打を放った際には塁上で「ペッパーミル」ポーズを披露し、チームを盛り上げた。昨季終了後に両かかとを手術した影響で２大会連続出場はかなわず。それでも「連絡は取っていてメッセージは送った」といい、１次ラウンドから心は１つ。マイアミで仲間との再会がかない、笑顔がたえなかった。