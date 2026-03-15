【WRC 世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア（デイ3／3月14日）

【映像】大ジャンプ→両輪パンクの衝撃シーン

世界ラリー選手権（WRC）第3戦「サファリ・ラリー・ケニア」はデイ3を終了。TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）の勝田貴元が、度重なるトラブルを跳ね除けて総合首位に浮上した。日本人ドライバーとして1992年の篠塚建次郎以来、34年ぶりとなる悲願のWRC優勝に向け、最高の形で最終日を迎える。

過酷なサバンナの道は、序盤から勝田に試練を与えた。12日に開幕したデイ1、SS1でインターコム（交信装置）のトラブルに見舞われ総合4位。さらにデイ2では、前輪2本が同時にパンクするアクシデントを喫し、一時は総合7位まで順位を落としていた。

しかし、サバイバルレースの様相を呈したデイ3で勝田の本領が発揮される。荒れた路面によりセバスチャン・オジエら身内のライバルにリタイアが相次ぐ中、勝田はSS13から15まで連続でステージ3位以上と力強い走りを披露。SS14ではついにトップへ躍り出た。

今シーズンの勝田は、第2戦ラリー・スウェーデンで総合2位を獲得するなど速さを見せた一方、同地で2年連続2位と優勝にあと一歩及ばない悔しさも抱える。ケニアも過去に総合2位を2度獲得している得意のラウンド。今大会は荒れた展開でもリタイアを免れ、我慢と攻めの走りで絶望的な状況からの大逆転劇を演出した。

運命の最終日。勝田は2位のアドリアン・フルモー（ヒョンデ）に1分25秒5の差をつけ、残り4本のSSに挑む。アフリカの大地を制し、日本のモータースポーツ史に新たな金字塔を打ち立てられるか。勝田の歴史的快挙に期待が集まっている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権2026』／(C)WRC）