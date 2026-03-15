今回は、夫の上司からの電話で夫の嘘がバレたエピソードを紹介します。

妻の不安が的中…

「夫は明るくて社交的な人です。ただ、それもあって知り合いが多く、女性の友人も多いんです。街で見知らぬ女性と一緒に楽しそうに歩いている姿を見たこともあり、『まさか浮気してないよね』と不安になっていました。

そんなある日、夫が『泊まりがけの出張があるから』と言い、出かけていきました。ただ、その日に夫の上司から自宅に電話があり、『旦那さんいらっしゃいますか？』『今日は有休をとっているんですが、どうしても聞きたいことがあって』と言われ、夫の嘘に気付きました。

結局夫は出張なんか行っておらず、女性と浮気旅行に出かけていたんです」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年2月）

▽ これ以前から、夫は仕事を理由にして深夜や明け方に帰ってくることがよくあったそうです。ただこうなってくると、仕事じゃなくて浮気相手と会っていたから、遅く帰ってきたのかなと疑ってしまいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。