NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第10回「信長上洛」では、美濃を攻略した織田信長（小栗旬）がいよいよ天下布武を掲げ、新たな火種に油を注ぐ展開が待ち受けているようだ。主人公の小一郎（仲野太賀）は兄の藤吉郎（池松壮亮）とは違い、強い野心を抱いているわけではなく、地道に働く農民としての暮らしに嫌気がさしたわけでもない。藤吉郎に強く誘われ、幼なじみの直（白石聖）に背中を押され、信長に仕える道を選んだ。戦国の世、天才的な人たらしの兄に翻弄されて困難を掻い潜っている真っ最中だ。

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戦国の世に翻弄されるといえば、宮粼あおいが演じる信長の妹・市を思い浮かべる大河ドラマファンも多いのではないだろうか。松本潤主演『どうする家康』（2023年放送）では北川景子が凛々しく、華やかな市を演じて話題になった。そして『どうする家康』の織田信長役は宮粼あおいの夫・岡田准一（マクドナルドのCMのように直接共演していないところも面白い）。

ところで、本作の市は兄である信長の理解者であり、信長もそんな市を信頼し、この兄妹は共鳴しあっているようだ。それだけではなく、孤独な戦いを続ける兄にとって自分に何ができるのか、陰ながらがっちり支える健気さ、強さのある女性として描かれている。

市についての若い頃の資料は残っていないようだが、戦国一の美女だったという伝承がある。37歳のときに22、23歳くらいに見えるほど若い容姿だったという手紙の内容は、ぴたりと宮粼あおいに当てはまる。大河ドラマの主演の最年少記録は『篤姫』（2008年放送）で、放送開始当時の宮粼あおいの年齢は22歳1カ月だった。着物姿の美しさ、お姫様としての凛とした表情、所作が印象に残っているが、22歳で大河ドラマの主人公を演じるという記録もいまだに保持しているようだ。

若々しく、チャーミング。時代に翻弄されるだけでなく、自らの強い意志を持ったお市はどこか宮粼あおいの魅力とも重なる部分が大きい。2025年に放送された『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の四季役も記憶が曖昧で儚げなのに、翻弄されるどころか、むしろ翻弄する側となる強さが素敵だった。彼女のためなら、どんな犠牲も払うと思い込めるほどの女性はなかなかいないし、その愛情が芽生えるまでの説得力を持つのは宮粼あおいだからこそ。

ちなみに四季を愛する2人、兆役の岡田将生は大河ドラマ『平清盛』（2012年放送）で源頼朝を演じ、主人公・文太役の大泉洋も同じく大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年放送）で源頼朝役だった。日本で初めての武家政権「鎌倉幕府」を樹立した征夷大将軍は誰もが知っているけれど、主人公として登場したのは『草燃える』（1979年放送）で、石坂浩二が演じ、北条政子（岩下志麻）の物語として描かれていた。

源頼朝という人物は、13歳のときに「平治の乱」で父が敗れて伊豆国に配流となり、約20年も流人生活を過ごし、伊豆で挙兵してからは戦いの人生。政治的手腕もあるが、簡単に手の内を見せるような浅い人ではなかったはず。人の心は読めても、複雑で簡単に本心を明かさないタイプの男性に愛される、繊細だけどタフな女性に宮粼あおいがハマっていたということだ。

『豊臣兄弟！』第10回では、市の最初の結婚相手で、信長と同盟を結ぶことになる近江の大名・浅井長政（中島歩）が登場する。浅井長政に嫁いだ市は、政略結婚ながら仲睦まじい夫婦関係を築き、2人の間には茶々、初、江の三姉妹が誕生することになる。

これまでは城の中で戦いに明け暮れる兄を案じ、ときには参謀の役割まで果たしていた市。信長が一族の織田伊勢守信賢の居城、岩倉城攻めを控えていた矢先、信賢からは降伏の申し出が届いた。信長はそれを受け入れず、岩倉城下に火を放つよう命令した。すると市は、「信賢が裏で駿河の大名・今川義元（大鶴義丹）と通じているのでは」と疑い、信長に忠告。信長は神妙な面持ちで市の話に耳を傾け、支度をして出かけていった。

信長が戦に出ているときは、面白い話を聞かせるよう藤吉郎を呼び出したりもしている。そして「戦に出た兄上を心配したことなど一度もない。必ず勝たれると信じているからの。ただ、なぜか苦しいのじゃ。私が苦しいのは、たぶん兄上が苦しいからじゃ」と、ひとりごとのように心の内を藤吉郎に聞かせた。

小栗旬が演じる信長のカリスマ性、風格から、その苦しみは誰にも背負うことなど不可能だと思われるが、誰よりも親身になってその苦しみと向き合っているのが市で、市の存在を信長も大切にしているのが伝わってくる。市が政略結婚することで、織田の兄妹の関係性はどう変わっていくのか。市に降りかかる困難に対して、彼女はどう立ち向かっていくのか。宮粼あおいの演技に注目していきたい。（文＝池沢奈々見）