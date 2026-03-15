◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026 準々決勝 日本-フィリピン(日本時間15日、シドニー)

なでしこジャパンが15日、ワールドカップへの出場権をかけて準々決勝・フィリピン戦へ挑みます。

「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねて行われている今大会は、上位6チームにW杯出場権が与えられるレギュレーション。準決勝へ進出したチームはその時点で出場が確定するため、準々決勝は非常に重要な一戦となります。

2大会ぶり3度目の優勝を狙うなでしこジャパンは、グループステージ3連勝でC組首位通過。3試合17得点無失点と力を存分に発揮しています。

対するフィリピンはグループステージA組を1勝2敗で3位通過。オーストラリア＆韓国に連敗するも、イランに2-0で勝利しノックアウトステージへと進出しました。

大一番へ向け、なでしこジャパン公式SNS『JFAなでしこサッカー』が14日に更新。3試合連続ゴール中と好調の清家貴子選手による試合前日会見の様子を公開しました。

清家選手は「この大会に来た大きな1つの目的としては、ワールドカップの出場権を得るということ。しっかり明日(15日)勝って、まずはそこを獲得したい」とコメント。そして「チームとしてさらに成長していくためにプレーをしていきたい」と意気込みました。

▽日本の日程4日 GS第1節 ○ 2-0 チャイニーズ・タイペイ7日 GS第2節 ○ 11-0 インド10日 GS第3節 ○ 4-0 ベトナム15日 準々決勝 vsフィリピン18日 準決勝19日 順位決定戦21日 決勝