5人組ロックバンド「Sadie」が3月18日、東京・Zepp新宿で結成21周年記念ワンマンライブを開催する。これに先立ち、ギターの美月がスポニチアネックスの単独インタビューに応じた。昨年末に発表されたセルフカバーアルバム「THE REVIVAL OF MADNESS」。活動休止までの後期楽曲を中心に再構築された本作で、ラストに置かれたのが「Voyage」だ。約8年半の空白が彼らに“変えたもの”と“変えなかったもの”とは何か。（ヴィジュアル系特集取材班）

セルフカバーという試みに込めた真意を問うと、美月は穏やかながらも確信に満ちた口調で口を開いた。

「8年半ほどお休みをいただいている間に、メンバーそれぞれが別の活動や物事を経験して成長しました。純粋にその成長――演奏力なのか、表現力なのか、いろんな人生経験が変わっているので、そこをちゃんとパッケージできればと心掛けました」

アルバムの最後に収録された「Voyage」は、かつて活動休止を目前に控えた5人が放った楽曲だ。当時のファンにとって、それは「止まってしまう時間」の象徴だった。美月自身も「当時はさよならの歌になっていた」と振り返る。だが、長い空白を越えた今、その音像は劇的な変化を遂げている。

「曲名には『航海』という意味があります。休止期間中、メンバーそれぞれが独自の旅路を歩み、色々な経験を積んでここに帰ってきました。だからこそ、今度は『これから一緒に新しい旅に出ましょう』という意味合いに変わったんです」

ただ悲しい別れの曲ではなく、その先にある“救い”を表現できるサウンドへ。美月はそんな思いを自身のギターに落とし込んだ。

特筆すべきは「あえて変えない」という選択だ。最新の機材や磨き上げたテクニックをひけらかすのではなく、当時のフレージングを忠実に辿る。それが美月なりの、ファンへの誠実な向き合い方だった。

「活動休止前と今の差を感じてもらいやすいように、フレーズは変えない努力をしました。僕らにとってこの曲は『行ってきます』という大事な曲だった。だからこそ、あえて『ただいま』をそのまま伝えることに努めたんです」

それでも、オリジナル版との確かな違いは刻まれている。

「ギターなどの楽器はただ単にサウンド面が良くなったと聞こえるかもしれないですが、多分、歌い方がまるで違うと思うんです。そこで（8年半の月日を）感じていただけるんじゃないかなと」

変わらないギターの音色が過去を優しく包み、深みを増したボーカルが現在を力強く照らし出す。

思い返せば、活動休止前に「Voyage」を披露した2015年のZepp Tokyo。あの日の客席は、深い悲しみと涙に包まれていた。当時のファンからすれば、それは活動が止まることを告げる“最後の曲”だったからだ。美月もまた、当時の空気と現在のライブの違いを肌で感じている。

「当時は僕らにとって『行ってきます』という覚悟の曲でしたが、ファンの方からするとただただ悲しい曲という認識のままでした。でも今は、復活してまたメンバーと、オーディエンスの方と一緒に演奏している。だからこそ『これからの旅路の曲やで』と、自分の中でも表現しながら心掛けています。当時とは全然、演奏する姿勢が違いますね」

そう語る美月の眼差しの先には、かつて共に涙したファンと同じ船に乗る景色が見えている。3月18日、Zepp新宿。あの日、客席を包んだ「さよなら」の残響はもうない。あるのは、21周年イヤーという新しい旅の合図だけだ。