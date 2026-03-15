◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ２連覇を目指す侍ジャパンが１４日（日本時間１５日午前１０時８分開始予定）、準々決勝のベネズエラ戦を迎える。ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、試合前練習でフリー打撃を行った。元侍のヌートバーはケージ横でそれを見守った。

計３３スイング中１３発のサク越えで最長は１４０メートル飛ばした。最後は４連発で締めると観客から大きな拍手が起こり、「ニッポン」コールも場内に響き渡った。

大谷は東京ドームで行われた１次ラウンドＣ組で大暴れ。６日の初戦・台湾戦では両軍無得点の２回に先制の満塁本塁打を放ってチームを勢いづけると、７日の韓国戦でも２試合連発のソロを放った。８日のオーストラリア戦は快音が響かず、１位突破が決まっていた１０日のチェコ戦は欠場したが、１次ラウンド３試合では９打数５安打の打率５割５分６厘、２本塁打、６打点と圧巻の成績を残した。

昨年までは試合前にフリー打撃を行うことはほとんどなかったが、１次ラウンドでは台湾、韓国、オーストラリア戦の試合前にフリー打撃を行い、集まっていたファン、ともに練習をする同僚、わざわざ足を止めて見入った相手チームナインを驚かせる圧巻のパワーを見せつけた。大谷は試合前の調整を昨季までと変えている理由について「時期的にはまだスプリングトレーニング（春季キャンプ）の時期。その時期は外で打つことはけっこうある。その習慣のひとつとして体も、スイング自体も定まっていない時期ではある。外でしか確認できないことをまず確認する時期ではある。その一環として、大会期間中ですけど、しっかり振るという意味では外で打つのもいい調整になる」と説明していた。