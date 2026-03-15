インスタグラムで報告

女子プロゴルファーの田村亜矢が14日までにインスタグラムを更新。23年を最後に国内ツアーに出場していなかったが、その理由を明かした。ファンからは驚きや祝福の声が集まっている。

2017年のプロテストに合格し、レギュラーツアー通算66試合に出場している28歳。ただ23年10月のマスターズGCレディースを最後に、国内ツアーには出場していなかった。

約2年ぶりにインスタグラムを更新した田村は「お久しぶりです。この2年間、看護学校に通っていました。今年の試験を受け、無事合格することができました」と報告した。

「さまざまな気持ちがある中でも、沢山の学びがあり、人とのご縁の大切さを改めて感じた時間でした」と綴り、ピースサインを決めた1枚も添えている。

小祝さくら、勝みなみ、畑岡奈紗らと同じ98期生。突然の報告に「おぉ！凄い おめでとう」「凄すぎますっ！！！ 試験合格おめでとうございます」「良い笑顔で良かったです」「新たな道を切り拓いていたとは驚きです！」「亜矢さん、そうだったんですかー！」と祝福が多数書き込まれた。

田村は「これからも大切なものを見失わず、一歩ずつ成長していきます。支えてくださった皆様、本当にありがとうございました」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）