マンCの逆転優勝が遠のく…被シュート1本でウェストハムとドロー、アーセナルと「9」差に

#ベルナルド・シウヴァ の

鮮やかフィニッシュ💫



意表をついたループシュートが

GKの頭上を超えてネットに

吸い込まれる



🏆 プレミアリーグ第30節

⚔️ ウェストハム v マンチェスター・C

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