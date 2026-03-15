米国内でも揺るがぬ“ドミニカ優位”の声「強力打線がよだれを垂らす」 辛勝続きの米国に勝機はあるのか【WBC】
強力打線が機能するドミニカは、チームのムードも最高だ(C)Getty Images
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会ぶりの優勝を目指す米国代表は、現地時間3月13日にベスト8でカナダ代表と対戦し、5-3で白星を手にした。現地時間15日の準決勝で米国はドミニカ共和国と決勝行きを懸けて戦う。ベスト4一つ目のカードは、優勝候補同士による顔合わせとなった。
【動画】大飛球に倒れたソトがベンチで腕立て！ムードの良さが伝わってくるドミニカベンチの様子
1次ラウンド最終戦のイタリア戦で黒星を喫した米国は、この日のカナダ戦も接戦を演じた。5-0とリードしながらも、6回裏に3点を奪われ差を詰められると、7回にはミスからカナダに無死二、三塁と一打同点の場面を作られている。何とか無失点でしのぎ、2点差のまま逃げ切ったものの、どちらに転んでもおかしくはないゲーム展開だったと言えるだろう。
カナダを引き離せなかった要因の一つとして、打撃陣の低調さが挙げられる。上位打線では、アーロン・ジャッジ、カイル・シュワバー、アレックス・ブレグマンがそれぞれ1安打ずつを記録したのみと迫力を欠いた。また、追加点の欲しい終盤の3イニングでは、カナダ救援陣にノーヒットに抑えられるなど準決勝へ向け不安を残す結果となった。
ベスト4で対戦するドミニカは準々決勝で韓国に10‐0、7回コールドという圧勝で勝ち上がっており、大会屈指の強力打線が米国の前に大きく立ちはだかることになる。
そして、準決勝のカードが決定するとともに、はやくも米国の劣勢を予想する声が聞こえてきている。現地放送局『FOX SPORTS』が公式サイト上で、両国のここまでの戦いぶりを振り返っており、「ドミニカ共和国は、歓喜の感情とバットフリップ、そして圧倒的なパワーを武器に、大会を文字通り“なぎ倒す”ように勝ち進んできた。一方で、同様の戦力を揃えているはずの米国代表は、まだその力を十分に発揮できていない」と分析する。
さらに同メディアは、「ここまでと同じ戦い方で臨むのであれば、マイアミで待ち受けるドミニカの強力打線は、米国投手陣を前に“よだれを垂らす”ことになるだろう」などと指摘。今大会5試合中4試合で2桁得点を記録しているドミニカの優位が揺るぎないものと見込んでいる。
米国がドミニカに打ち勝つには、ジャッジら主軸の奮起が不可欠。とりわけ、打率.000のカル・ローリーや、同.150のブライス・ハーパーは“目覚める”必要があるだろう。決勝への道を切り開くためにも、打線が勢いを取り戻さなければならない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]