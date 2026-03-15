◇プロ野球 オープン戦 日本ハム8-1巨人（14日、東京ドーム）

引退試合を迎えた長野久義さん。応援歌が鳴り響く中、迎えた最後の打席でヒットを放ち、会場が歓喜に包まれました。

日本ハムの柳川大晟投手と対戦するとカウント1-1から3球連続ファウルで粘り、追い込まれた6球目。外角高めのストレートを捉え、二遊間を抜けるセンター前ヒットをマーク。長野さんの勇姿を総立ちで見守る巨人ナインは、打った瞬間喜びを爆発させました。

試合後には、「久し振りに東京ドームへ戻ってきて、大歓声をいただいてうれしかったです」と充実した表情を見せた長野さん。

「ピッチャーの柳川くんもまっすぐを投げてくれましたし、キャッチャーの進藤（勇也）は高校の後輩なので、『打たせてくれた』と思います。セカンドに上川畑（大悟）いたので、大学の後輩なので、取るかな〜と思ったんですけど、よかったですとらなくて」と後輩の名前を引き合いに、最後の打席を振り返りました。

実は最初のスイングで手袋が破けてしまったと明かすと、「多分スイングが速すぎて、手袋がもしかしたら耐えられなかったのかなと…」とジョークで記者を笑わせる長野さんらしいコメント。

続く岸田行倫選手のヒットで3塁まで激走したシーンは、「本当に転ばないように走っていました。そしたらセカンドベースがめちゃくちゃでかくて、ベースが大きくなっていたのでそれを痛感しました」と、笑顔を見せました。