準々決勝で日本代表と対戦

■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）

ベネズエラ代表は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で日本代表と対戦する。試合前、会見に臨んだオマル・ロペス監督は「大谷はやはり特別な存在です」と、大谷翔平投手を封じることに意欲を示した。

日本戦には左腕のレンジャー・スアレス（レッドソックス）が先発する。対大谷について「最初に彼は左腕（レンジャー・スアレス）と対戦する。レンジャーが4、5回まで投げれば、彼は2打席目にまた左腕（スアレス）と対戦する。私たちのブルペンに左腕を5人入れていることを日本は知っている。だからそれを、覚悟しておくこと」と語り、この日の継投プランを明かした。

大谷以外で警戒している打者として、佐藤輝明内野手、鈴木誠也外野手、村上宗隆内野手らの名前もあげた。「7番から9番はあまりパワーがないが、厄介になる可能性がある。走塁含めて色々できる。オオタニを走者なしで迎えられるように、彼らのケアもしなければいけない」と、大谷の前に走者を出さないことがカギをなると語った。

ベネズエラ代表はロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）らを擁するスター軍団。1次ラウンド・プールDは3勝1敗で2位で通過していた。（Full-Count編集部）