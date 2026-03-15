中国ドローンに支配された「戦争市場」が一変か…米起業家「24歳の神童」の逆襲

前編記事【小泉進次郎防衛大臣が訪れた“謎の小さな軍需企業”の正体】より続く

ネロス社が考える「若い世代の責任」

小泉防衛大臣がネロス社を訪問した1月13日夜、在ロサンゼルス日本国総領事館では、東日本大震災の「トモダチ作戦」15周年を記念する祝賀行事が開かれ、日米の防衛関係者約160人が、大臣とともに日本酒を酌み交わした。ヒチワ氏とアンダーソン氏らもその場に参加した。

「周囲の人々は、まだ二十代前半の私たちの若さに驚いたようでした。一般的に事業を立ち上げるような年齢ではないですからね。でも、今は時代の転換点なんだと思います。私の両親の世代は平和な時代に暮らし、武器を作る必要がありませんでした。

一方で、祖父母の世代は第二次世界大戦や、それが引き起こした苦痛も知っています。そして今、この問題を解決するのは私たちの世代の責任なんです」

中国のDJIは、年間数百万機のドローンを製造可能とされるが、これは米国のどの企業よりも100倍以上も多い生産ボリュームだという。そして、中国はロシアとウクライナの双方にドローンを供給することで、ますますその製造基盤を強固にしている。

「この戦争は、中国にとってウィン・ウィンなんです。彼らは両方の軍からのフィードバックを得て、あらゆるイノベーションを加速させている。私たちの最大の地政学的ライバルが、これほどまでに圧倒的に勝利しているのを見るのは、腹立たしくもあり、恐怖でもあります」

そんな中、現状の生産台数が「月間2000機程度」というネロス社は「年間100万機」という高い目標を掲げ、増産体制を強化している。米国の名門ベンチャーキャピタル（VC）、セコイア・キャピタルの支援を受ける同社の約80人の社員の大半は、創業者よりも年上だ。最高執行責任者（COO）には、イーロン・マスク率いるスペースXに12年間在籍した業界のベテランを起用した。

中国製部品を完全排除

プロペラのサイズが約13センチから約25センチのネロス社の主力ドローン「Archer（アーチャー）」は、コンパクトな機体ながら最大3.2キロの爆薬を搭載可能で、最大航続距離は25キロ、最高時速は145キロとされている。

また、中国製部品を一切排除して製造される同社のドローンは、米国防総省の安全性基準「BlueUAS」の認定を取得し、1機あたりの調達コストは2500ドル（約40万円）以下に抑えられている。これは従来の軍用ドローンの数分の一の価格であり、数億円の対戦車ミサイルよりもはるかに安く、かつ同等以上の戦果を上げる「戦争の経済学」を塗り替える兵器と言える。

ヒチワ氏は、中国のハードウェア製造のメッカとされる深圳を訪れ、かつて部品を購入していたサプライヤーの工場を見学したこともある。ある工場は、彼が高校時代に使っていたブランドの機体を、ロシア軍向けに1日1000機も量産していた。

「それでも私は、アップルのような『製造なんてアウトソーシングすればいい』という考えを否定します。彼らのように外部の業者に任せるのではなく、テスラのように米国内に自社の『ギガファクトリー』を築く。それが私たちのやり方です」

トランプ政権の後押しと巨額の資金流入

そう語るヒチワ氏を含む起業家の取り組みは、トランプ政権が掲げる「国内製造業の復活」と、巨額の資金流入に後押しされている。米国のVCの防衛テックへの投資額は、2019年の3億ドルから、2024年には30億ドル（約4700億円）へと急拡大した。

エル・セグンドの起業家が注目を浴びたのはいまから約2年前、シリコンバレー人材の供給源であるスタンフォード大学で開かれた防衛テックのイベントがきっかけだった。その主催者に名を連ねたのが、運用資産が約900億ドル（約14兆円）の米国最大手のVC、アンドリーセン・ホロウィッツだった。

今から約8年ほど前まで、「リベラルの牙城」とみなされていたスタンフォードの学生たちも近年は、アンドゥリルやパランティアのような国防企業で働くことが「クールだ」と考えるようになったと現地メディアは報じている。

ただし、この分野への反感は依然として根強い。「軍事力の効用を信じることは、その力を行使したい欲望につながる。『ゲーム理論』や『力による平和』という考えは、結局のところ武器を売りたい軍需産業に都合の良い理屈だ」という指摘も上がる。

ヒチワ氏も時おり、こんな非難の声を向けられることがあるという。「君の貴重な時間や才能を、人を殺す武器のために使いたいのか？」と。

「それに対して、私はこう答えます。『ああ、もちろん人を殺すために働きたいわけじゃない。命は美しいし、何としても守られるべきだ』と。でも、私は逆に問い返します。『なぜ君は武器を作らず、ソフトウェア開発に専念できる立場にいられるんだ？ それは君の両親やその前の世代が、アメリカに世界最強の武器庫を築き、紛争を抑止してきたからではないのか』と」

10代の頃のヒチワ氏は、あまり友達を作らず、授業中はいつも「家に帰ってドローンを飛ばす自分」を夢想しながら、コントローラーを操作する親指を動かしていたという。昨年8月、テック系ポッドキャスト番組『Relentless』のインタビューに応じた同氏は、「あの頃は、親の期待に応えるために学校で良い成績を取り、SAT（大学進学適性試験）のスコアを気にしながら生きていた。でも今はちがう」と語っていた。

一昨年のクリスマスにウクライナを訪れたヒチワ氏は、最前線でドローンを使う兵士たちと夕食を共にした。「どの部分が良くて、どこがクソなのかを徹底的に議論しました。中国にはFPVの製造に関わる人間が10万人もいて、米国には数百人しかいない。その現実を受け入れる謙虚さが必要です」

ネロス社の一部のドローンの箱には、同社の暗号化メッセージアプリの連絡先のQRコードが印刷されている。真夜中に突然、「動かないぞ」という電話が、塹壕の中の兵士からかかってくることもある。こうやってオンライン取材に応じている間にも、戦場では人が死んでいく。

「だから、これはやりたいかどうかではなく『やらなければならない仕事』なんです」と、ヒチワ氏は続けた。

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