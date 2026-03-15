¾å¾ºÃæ¤Î¡Ö¶âÍ»ÌÃÊÁ¡×¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤ÏÇã¤¦¤À¤±¤ÇOK¡©ÃæÅì¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç·Þ¤¨¤ë¡Ö´í¸±¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
2025Ç¯¤«¤éÂ³¤¯³ô¹â¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£Ç¯¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¾å¾º¤Î°ìÅÓ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¥¤¥é¥óÀïÁè¤¬À¤³¦¾ðÀª¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¡¢³ô²Á¤ÏÍð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥¤¥é¥óÀïÁè¤Ç¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¤Ï½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡ÄÍð¹â²¼¤¹¤ëÁê¾ì¤ÇÁÀ¤¤¤¿¤¤ÆüËÜ³ô¡ÖÄêÈÖ¤Î18ÌÃÊÁ¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÁê¾ì¤ò¤É¤¦ÆÉ¤à¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¶âÍ»ÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¿ä¾©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È·Ù²ü¡É
¶ä¹Ô¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï°ì¸«¡¢¶âÍø¾å¾º¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤ËÂß½Ð¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ì¤ÐÍø¥¶¥ä³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¼ý±×¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶âÍø¾å¾º¤Ë¤ÏÎ¾ÌÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ä¹Ô¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÝÍ¤¹¤ë¹ñºÄ¡¦ºÄ·ô¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢Ä¹´ü¶âÍø¾å¾º¤ËÈ¼¤¤É¾²ÁÂ»¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¶ä¼«¿È¤ÎÈ¾´ü·è»»¤Ç¤Ï¹ñºÄ¤Î´Þ¤ßÂ»¤¬32Ãû±ßÄ¶¤È²áµîºÇÂç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÌ±´Ö¶ä¹Ô¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î°µÇ÷Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯ÌÌ¤Ç¤â·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ñ½»Âð¥í¡¼¥ó²ñ¼ÒMFS¤ÎÇËÃ¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÊÆ¶ä³ô¤¬Çä¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¤¿¶ä¹Ô³ô¤ÎÏ¢ÁÛÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£MFSÇËÃ¾¤ÏÃ´ÊÝ¤ÎÆó½Å»ÈÍÑ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëµð³Û¤ÎÃ´ÊÝÉÔÂ¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿»ö·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢»äÊç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»Ô¾ì¤ÎÉÔ°Â¤¬»Ô¾ì¿´Íý¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¶ä¹Ô³ô¤ò¡Ö¿ä¾©¡×ÌÃÊÁ¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢·Ù²üÏÈ¤ËÃÖ¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Ç¤ÎÍø¤¶¤ä²þÁ±´üÂÔ¤ÈÉ¾²ÁÂ»¤Î¶ì¤·¤ß¡¢¤µ¤é¤ËMFSÁûÆ°¤Î¤è¤¦¤ÊÆÍÈ¯Åª¿®ÍÑÉÔ°Â¤Î²ÄÇ½À¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¤¡¢Æó½Å»°½Å¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶ä¹Ô¥»¥¯¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ÎÈæÎ¨¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦Î±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ë¥«¥ó¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«
¡ÖÈ×ÀÐ¡×¤À¤Ã¤¿¥»¥¯¥¿¡¼¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤ëº£¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÀ¯³Ø¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ë¥«¥ó¤Ë²óµ¢¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Î¤«¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÀ¯³Ø¥·¥ç¥Ã¥¯¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄêÃÏ°è¤ËÊÐ½Å¤·¤Ê¤¤À¤³¦Ê¬»¶¤¬¹çÍýÅª¤À¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏÁ´À¤³¦Ìó50¥õ¹ñ¡¦¿ôÀéÌÃÊÁ¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô»Ô¾ì¤Îº®Íð¤ÏÂ¾ÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¼çÎÏ¹ñ¤ÎÈæÎ¨¤¬Âç¤¤¤¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ò¼è¤ê¹þ¤á¤ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤âËüÇ½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆ¹ñ³ô¤ÎÈæÎ¨¤¬Ìó6³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â¥ª¥ë¥«¥ó¤È¤¤¤¨¤ÉÃÏÍýÅª¤ÊÊ¬»¶¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÏÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥ë¥«¥ó¤Ï³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ß¹â¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ËÆüËÜ³ô¤ÎÈæÎ¨¤Ç¤¹¡£¥ª¥ë¥«¥ó¤ÎÆüËÜ³ôÈæÎ¨¤Ï¿ô¡óÄøÅÙ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤äÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è´ðÈ×¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ëÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±ß»ñ»º¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ³ô¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¦ÌÌ¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²¾¤ËÃæÅì¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ¢Æþ¥³¥¹¥È¤¬ÁýÂç¤·¤¬¤Á¤ÊÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀÈ¼åÀ¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤ÏÊ¬»¶Åê»ñ¤Î¹çÍýÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±ß·ú¤Æ¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Î¹ØÇãÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤ÎÀ®Ä¹¤âµý¼õ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¤ò¼´¤È¤·¡¢Â¸µ¤Ç¶¯¤¤ÆüËÜ³ô¤Ê¤É¤Î¸ÄÊÌ³ô¤òÊÝÍ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤âÌ¯Ì£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ï´í¸±
¡Ö²¦Æ»¡¦¼é¤ê½Å»ë·¿¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Ï¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤äºÄ·ô¡¢¹ñÆâ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ò¥³¥¢¤Ë¿ø¤¨¡¢ÂçÈ¾¤ò°ÂÄê»Ö¸þ¤Î±¿ÍÑ¤Ç¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¢¤¨¤Æº£²ó¤Î¹â»ÔÁê¾ì¤Ë¤Ï¾è¤é¤º¡¢¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤ÎÄ¹´üÀ®Ä¹¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥ª¥ë¥«¥ó¤Ê¤É¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¥³¥¢¤Ë¿ø¤¨¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ´ÖÁØ¸þ¤±¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¡×¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢Á°ÊÔµ»ö¡Ò¡Ó¤Ç¿¨¤ì¤¿¥³¥¢¡õ¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÀïÎ¬¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¥³¥¢¡Ê¥ª¥ë¥«¥ó¡¦¹ñÆâ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ò7~8³äÄøÅÙ¤Ë¸Ç¤á¡¢»Ä¤ê2~3³ä°ÊÆâ¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥ÈÏÈ¤ËËÉ±Ò¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´ØÏ¢¤ÎETF¤ä¾¦¼Ò³ô¤Ê¤É¤ò¾¯ÎÌÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ë·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈæÎ¨¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤¬¡¢Áê¾ì¤Îº®Íð»þ¤ËÌÂ¤¤¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¡ÖÃ»´ü¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¾åµé¼Ô¸þ¤±¡×¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÍø±×¤òÁÀ¤¦Åê»ñÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£µÞÁý¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÇä¤ê°µÎÏ¤â¶¯¤¯¡¢Â»ÀÚ¤ê¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¸·¼é¤·¤Ê¤¤¤ÈÂçÊø¤ì¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµé¼Ô¤Ç¤â¥Õ¥ë¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥º¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ä¥Ø¥Ã¥¸¼êÃÊ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Î·¿¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÌÂ¤¤¤ò¸º¤é¤¹¡×¸¶Â§¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¦Á°¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Åê»ñÈæÎ¨¤Î¾å¸Â¡Ê¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤Ï²¿%¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¢Â»ÀÚ¤ê¤Î´ð½à¡Ê²¿%²¼Íî¤·¤¿¤éÅ±Âà¤¹¤ë¤«¡Ë¡¢£ÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ê²¿%²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÇã¤¤Áý¤¹¤«¡Ë--¤³¤Î3ÅÀ¤òÁê¾ì¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¹ÔÆ°¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤ÎµÞÊÑ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÁê¾ì´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥É¥Ð¥¤¤Î°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯À¤³¦¾ðÀª¤Îº®Íð¤¬Ä¹°ú¤¡¢²¿¤¬¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÍ½Â¬¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÇ°Æ¬¤ËÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¿µ½Å¤ËÅê»ñµ¡²ñ¤òÂª¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ìÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ»ö¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡§ËÉºÒ¡¦¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡¢±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ä¡ÖÃÏÌ£¤À¤¬¤³¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×Âç²½¤±ÌÃÊÁ¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛËÉºÒ¡¦¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡¢±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ä¡ÖÃÏÌ£¤À¤¬¤³¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤¹¤ë¡×Âç²½¤±ÌÃÊÁ¤ò°ìµó¾Ò²ð
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ë¬Ìä²ð¸î,
ÌÀÂçÁ°,
ÌÀ¼£Âç³Ø,
Áòº×,
¥À¥¤¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
°ËÅì»Ô,
À¸²Ö