今年80歳の美川憲一「食欲と物欲」が止まらない…「貝殻まで食べてしまうこともある」と明かす

それまで病気とは無縁だった美川さんを難病が襲った。だが、一切挫けることなく、元気に多くのファンを魅了する。その秘訣とは？

前編記事『パーキンソン病を公表、80歳を迎える美川憲一のストイックすぎるトレーニングと食生活』より続く

食欲、物欲が溢れんばかりに

コロッケ：気力や活力はどうですか？ 治療薬でドーパミンを補えるとはいえ、維持するのは大変でしょうか？

美川：それがね、欲はなくならないのよ。パーキンソン病は欲が減退するって聞くけど、食欲も物欲も若い頃と変わらずしっかりある。

コロッケ：たしかに良い意味で貪欲ですよね。以前、「この間、貝殻まで食べちゃったのよ」と言われたときは仰天しました。原始人でも貝塚に捨てて食べませんでしたからね。

美川：ついついね（笑）。

コロッケ：物欲に衝き動かされた美川さんの目撃情報、たくさん届いていますよ。僕が美川さんの家の近くのブランドショップに入ると、「昨日、来ていましたよ」とか「先ほどまでいらしていて、入れ違いです」って、親切な人たちが教えてくれる（笑）。目撃談は、年明けに集中していましたね。

美川：ちょうどセール中だったじゃない？ 私、セール大好きなのよ。ブランドバッグもどんどん買っちゃうから、バッグの山が家にできあがる。あなたにもあげたいけど、私は小柄、あなたは大柄。サイズがあわない。

コロッケ：美川さんからは色々いただいております。衣装はあまりにきらびやかだから、ライトアップして飾ろうかと考えています（笑）。そんな衣装を着て、ジョイントコンサートが満員御礼で続けられるのも、美川さんが元気に活躍し続けてくれるから。僕のほうが必死に喰らいついているほどです。

美川：年をとってくると、ある年代から頑張ることが必要になってくるのよ。だって、いつ死ぬかわからないでしょう？ 明日を無事迎えるには、今を頑張るしかない。そして無事に迎えた一日一日に感謝して、大切に生きていかないとね。

ささいなことも疎かにしない

コロッケ：頑張るのもほどほどにしてくださいよ。美川さんは楽屋にファンを次々と招き入れ、とめどなく人生相談にのる。昼の部と夜の部の2回公演の日には、その間の休憩時間とコンサート後にもファンとの歓談を続けている。1日4回公演しているようなものですよ。お身体に障るのではないかと、いつもヒヤヒヤします。

美川：話しかけられたら、断れないのよ。もう慣れたわ。あるとき、道端で女性グループ4人に囲まれて、「昨日、主人と喧嘩して許せないんです。あのクソオヤジ、どうすればいいですか？」と愚痴をこぼされた。だから私は、「長い人生なんだから、そんなささいなことで怒んないの」って話したのよ。そうしたら、「美川さん、『おだまり！』って私に言ってください」とリクエストされちゃって……私、原宿のド真ん中で「おだまり！」って叫んじゃったわよ。

コロッケ：コンサートの合間だけでなく、原宿でもご意見番されてたんですか（笑）。お客さんに適切なアドバイスをしている美川さんを見ていると、なんだか後光が差しているように思えます。自分のパワーを沢山の人々に与えているのですが、そろそろ自分のことにも多くの時間を使ってください。

美川：そうね。でも私、「しぶとい」のよ。「しぶとい」は、私にとって母からもらった大切な言葉。子供の頃から挫けそうになると、母は「しぶとく頑張れ。あなたはどんなときでも立ち上がれる子よ」と言い続けて、育ててくれた。そのおかげで今の私がいる。

コロッケ：美川さんのしぶとさは、初めてお会いした30歳頃から感じておりました。楽屋でも廊下でも背筋を伸ばしてダレることがない。ささいなことも疎かにしない生き方をされている。背中を押してほしい人に、「しぶとく生きるのよ」と声をかける姿を何度も見てきました。

美川：一昨年、歌手生活60周年を迎えて、私は歌とお客さんに支えられたからこそ、元気にここまでやってこられたんだと改めて感じました。だから、死ぬまで歌を歌い続けないといけない。

コロッケ：本物と物真似のジョイントが35年以上続くなんて……私たちは相当しぶといんでしょうね（笑）。

美川：身体は衰えていっても、心は衰えないように生きること。どれほど病気で落ち込んでも、コンサートだけはやめられないわね。

「週刊現代」2026年3月16日号より

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