【「配偶者の死」で必要になる書類一覧】死後の手続きに迫る「タイムリミット」、うっかり忘れると大変な事態に…

棺の中を覗くと、静かに横たわる連れ合いが穏やかな顔を見せる。臨終から怒濤の数日間が過ぎ、ようやく見送りも一段落を迎えた。

ここからいよいよ「死後の手続き」が始まる―そんなイメージを抱いているなら、いざというときに「出遅れる」のは確実だ。配偶者が亡くなってから手続きや相続で必要になる書類は、実はパートナーが元気なころから準備できるものばかり。自分が先立った後、残された夫や妻の負担を少しでも軽くするためにも、面倒な「書類集め」には早いうちから二人三脚で取り組みたい。

前編記事『【「配偶者の死」で必要になる書類一覧】じつは生前から準備できるものも多数、少しの工夫でぐっと楽になる』より続く

意識すべきタイムリミットは「3ヶ月」

実は死後の手続きにおいて、「3ヵ月」がとくに意識すべきタイムリミットだという。前出の澤井氏が注意を促す。

「相続税の申告期限は、被相続人（故人）の死亡を知った日の翌日から10ヵ月なので、もう少し時間があります。しかし相続放棄の期限はこれよりもだいぶ早く、『（自己のために）相続開始を知った日から3ヵ月以内』と設定されている。つまり相続を放棄したければ、この時期までに決めたうえで、必要な書類をそろえないといけません」

相続を放棄する場合、自分と故人の戸籍謄本などの書類に加えて、裁判所のHPから「相続放棄申述書」を印刷して記入し、故人が最後に住んでいた地域にある家庭裁判所に提出すればいい。

なおこの手続きを行うと、相続人としての地位を完全に失うため、財産も借金も相続することはできない。遺産の分け方を決める遺産分割協議において、自分が相続するはずだった財産を受け取らない「相続分の放棄」とは意味が異なるので、注意しておこう。

「死後離婚」か、旧姓に戻すか

中には義理の両親より先に、連れ合いが亡くなるケースもある。その場合、義理の実家とどのように付き合うべきか悩みどころだろう。法要で顔を合わせる程度ならいいが、もし義理の両親が困窮すれば扶養義務が生じうる。

そのため近年では、死後に離婚して義理の家族との関係を絶つ「死後離婚」が急増している。'24年の成立件数は5000近くを数え、10年前の約2倍に達した。もし「連れ合いが亡くなったのを機に関係を絶ちたい」と思うならば、役所に行って姻族関係終了届を提出すればいい。

これで義理の両親の扶養義務から解放され完全に縁が切れるが、そこまで険悪な関係ではなく、事を荒立てずに付き合いを抑えたい人も多いのではないか。そこで一定の距離感を示す方法として、結婚前の旧姓に戻すのも手だ。役所で復氏届を出せば姓は元に戻るが、義理の両親の扶養義務は継続する可能性がある。

亡くなってから4ヵ月までに故人の確定申告（準確定申告）を済ませたら、10ヵ月には相続税の申告の期限が控えている。相続人の間で円満のうちに遺産分割協議が終わって、遺産分割協議書を作成できれば、相続は一段落だ。

「週刊現代」2026年3月16日号より

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