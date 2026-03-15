覚醒剤の密売をやっても”食っていけない”…本人や家族に暗い影を落とす「やくざ稼業」の現実

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

続けても地獄、辞めても地獄

やくざたちの背後にどーんと居座るのは「やくざじゃ食っていけない」という組員たちの悲鳴であり、実生活である。

たとえば実録『シャブ屋』（ぴいぷる社）で知られる木佐貫亜城は大阪・西成で覚醒剤の密売40年のシャブ極道だが、2000年代初めに、やくざを辞め、仲間6人とともに薬物依存者更生支援団体「日本達磨塾」を設立した。

そのころ木佐貫に会い、「うちの6人全員が生活保護もらって暮らしてんですわ」と聞いて、絶句したことがある。生活保護を受けながら依存者更生支援もないだろうに、と思ったからだ。

やくざの資金源としてまだ健全、十分儲けられるとされる覚醒剤の密売をやってもなお食えない。その上、やり方によっては辞めても食えない。

九州地区のA組員は知り合いの刑事に「やくざを辞めたい」と相談したところ、刑事は「よし分かった、再就職先も探してやる」といった。刑事は組員一人、組を辞めさせるのに成功といった警察内での点数稼ぎをしたかったのだろう、親切ごかしで組事務所に電話し、「おい、Aは今日辞めるぞ。お前ら、Aを引き留めたりしたら、暴対法でパクるからな。いいな。俺のこの電話で、Aはきっちり辞めるんだ。おまえらはAのやくざ登録をすぐ消せ」と居丈高に組の幹部に申し渡した。

幹部はこれによりAが組を辞めたがっていることを初めて知り、Aを組事務所に呼び出した上、リンチを加えた。「辞めるんならこれまでに稼いだカネを全部置いていけ」「辞めるんならお前のかみさんや子供が無事で済むと思うな」「ちょっと指詰めしただけじゃ足りない。左腕1本置いていくか」と脅しあげたのだ。

やくざでは食っていけない

Aは結局、組を辞められなかった。やくざを続けても食えない。切羽詰まって飛んだとしても（身柄を隠しても）、女房子供がいたら飛べない。再就職先も見つからない。八方塞がりになり、結局は助ける人も現れず、飢え死にを待つといった状態になった。

食えないのは末端組員だけではない。分裂抗争で勝利を収めたはずの6代目山口組の直参でさえ、運が悪ければ、食っていけず、やくざを辞めざるを得ない。

最近、辞めたと伝わるのは一時は若頭補佐まで務めたTである。

Tは2000年代後半、山梨県のゴルフ場で暴力団であることを隠してプレイした、これは詐欺だとして逮捕された。

Tはまた2020年代、実弟名義のETCカードを使って高速道路を走行、料金割引サービスを受けた。これは電子計算機使用詐欺だとされて逮捕、懲役6ヵ月の実刑判決を受けた。

Tには美しい妻がいて、若い時分に結婚して子供2人を儲けたが、Tは浮気性でやがて生活費も入れなくなった。妻は働きに出て、交通整理の現場に出て2人の子を養った。Tには現在、内縁の妻がいる。しかしTはやくざであるかぎりゴルフもダメ、車もダメ、こんなやくざなら、やらないほうがマシと、やくざ稼業に嫌気がさし、すでに辞めたとか、辞める寸前とかいわれている。

おそらく内妻にも十分な生活費を渡していない、あるいは渡せていないのだろう。やくざ稼業はやくざ当人はもとより家族にも暗い影を落として、毎日悲劇を生み落としている。

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