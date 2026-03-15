【略語クイズ】「アイマス」はなんの略？正式名称はカタカナ8文字！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「アイマス」はなんの略語？

「アイマス」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、2005年にアーケードゲームとして稼働を開始した作品のことです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。