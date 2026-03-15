【略語クイズ】「アイマス」はなんの略？正式名称はカタカナ8文字！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「アイマス」はなんの略語？

「アイマス」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、2005年にアーケードゲームとして稼働を開始した作品のことです。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「THE IDOLM@STER（アイドルマスター）」を略した言葉でした！

アイマスとは、バンダイナムコエンターテインメントが展開する人気アイドル育成ゲームおよびメディアミックスシリーズ『THE IDOLM@STER』のこと。

ユーザー自身が“プロデューサー”となり、アイドルを育成・プロデュースする作品で、ゲームやアニメ、ライブなど多岐にわたり展開されていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『紫苑商標特許事務所』
・『アイドルマスター 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部