【略語クイズ】「アイマス」はなんの略？正式名称はカタカナ8文字！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「アイマス」はなんの略語？
「アイマス」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、2005年にアーケードゲームとして稼働を開始した作品のことです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「THE IDOLM@STER（アイドルマスター）」を略した言葉でした！
アイマスとは、バンダイナムコエンターテインメントが展開する人気アイドル育成ゲームおよびメディアミックスシリーズ『THE IDOLM@STER』のこと。
ユーザー自身が“プロデューサー”となり、アイドルを育成・プロデュースする作品で、ゲームやアニメ、ライブなど多岐にわたり展開されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『紫苑商標特許事務所』
・『アイドルマスター 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部