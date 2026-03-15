今日15日(日)の日中は晴れる所が多く、春らしい暖かさが続くでしょう。九州から東北では花粉が大量に飛ぶため、マスクやメガネなどで対策をしてください。

西日本中心に晴れ

今日15日(日)は高気圧に緩やかに覆われ、沖縄や九州から近畿はおおむね晴れる見込みです。昼間は日差しがたっぷり届き、空気の乾燥が進むでしょう。火の取り扱いや肌の乾燥などにご注意ください。



東海や関東甲信は午前を中心に晴れて、外のレジャーも楽しめます。ただ、夕方以降は所々で雨が降るでしょう。夜は静岡県や山梨県を中心に雨雲がかかり、標高の高い所では雪になりそうです。関東も沿岸部を中心に、雨のぱらつく所があるでしょう。





北陸は雲が広が広がりやすく、局地的に雨や雪が降りそうです。東北と北海道は晴れ間が出ますが、夜は再び雪や雨の降る所があるでしょう。積雪が多い地域では、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。

日差しのもとでは暖かい

最高気温は、昨日14日(土)より低い所もありますが、全国的に平年並みか高いでしょう。



沖縄は昨日より高く、那覇は22℃と過ごしやすい陽気になりそうです。九州から関東は15℃を超える所が多く、日差しのもとでは暖かく感じられるでしょう。昼間のお出かけなら、薄手のジャケットや春物のコートでも良さそうです。花粉対策のためには、表面がツルツルした素材の上着を選ぶようにしましょう。



北陸は10℃に届くかどうかで、空気がヒンヤリと感じられそうです。東北と北海道は季節先取りの暖かさが続くでしょう。釧路は昨日より4℃ほど低く、5℃の予想です。それでも3月下旬並みになるでしょう。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案するものです。人により暑さや寒さの感じ方が異なりますが、服装選びの参考にしてください。