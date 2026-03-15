清楚な黒髪のイメージが強かった小島瑠璃子（32）が、明るい金髪になってファンを驚かせたのが2025年夏のこと。同年10月には個人事務所を設立し芸能活動再開を発表した。

【写真】サクラ髪になったこじるり

そしていま、こじるりの髪が金からピンクになったことが話題だ。芸能界の大先輩から黒髪へ戻すことをすすめられても、あえて「ピンク」を選んだ理由について、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。

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春らしいさくら色の髪が、彼女の笑顔を明るく柔らかく縁取っている。タレントの小島瑠璃子さんが3月5日、自身のInstagramを更新、金髪だった髪色をさくら色にヘアチェンジした。

髪色は「さくら色」といっても、Snow Manの佐久間大介さん（33）のような鮮やかなピンクではなく、ピンクがかったブロンドの優しい色合いの上品なシルキーピンク。以前の切りそろえられたプラチナブロンドのストレートヘアから一変し、今度は肩あたりでふんわりとウェーブする柔らかなヘアスタイルに変わっていた。

「自分への決意」で金髪に

黒髪のイメージが強かった彼女がなぜ、金髪にしたのか。

メディアのインタビューや自身のYouTube番組で語られたその理由は「自分への決意」であり「幸せになる覚悟」だ。発案したのは担当するカリスマ美容師。人生を変えるためのイメージチェンジに美容師が掲げたのは『ドラゴンボール』の”人造人間18号”だったという。

「自分が変わらなきゃいけない、でも自分だけでは変われない」

小島はそんな思いから、意志が強く闘うキャラクターをイメージした金髪にすることで見た目を大きく変え、自身の「覚悟」を表現した。

だがこの金髪、芸能界の評判はイマイチだ。タレントのヒロミさん（61）からは「黒髪に戻せって言われて。”本当に悪い事言わないからその方がいいよ。テレビに出るんだったら”」と指摘されたと明かしている。その指摘を前提に担当美容師と次の髪色について相談したところ「徐々に暗くしてって最後に黒にたどりつくっていう風に遊ぶ」というプランに落ち着き、今回はピンクになったという。

さくら色から読み取れる2つの心理

彼女は髪色を黒髪に戻すのではなくピンクに染めた。春は桜、桃色や淡いピンクのイメージが強い。だが彼女がピンクを選んだのには、2つの心理が隠れていると考えられる。

1つは自分の意志で決定したかったということ。所属事務所への復帰を断り、自分で物事を決めてやっていくことにした。だから金髪は美容師と相談して自分が決めたし、ヒロミに言われたから”はい、黒髪に戻します”ではなく、自分の考えたタイミングで黒髪にしたかったのだ。

もう1つ、彼女の心は、自分が思っている以上に幸せを切望している。金髪に変えた理由も”幸せになる覚悟”だったが、今回はさらに一歩すすんで、色そのものが優しさや甘え、健康や喜び、そして幸福感をイメージさせるピンクを選んでいる。喜びや愛に満ちた人生は一回、終わってしまったが、リセットして再び幸せになりたいという思いが無意識のうちにピンク色を選ばせたのではないか。

暖かな春の日差しの中で感じる子どもとの幸せ、それが彼女のさくら色の髪だ。