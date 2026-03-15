杉本彩が憤る「怖いと言えない猫の気持ち」への不理解…何度も起きる「猫同伴イベント」への苦言

SNSには、猫の写真や動画が溢れ、最近では、猫のAI動画も人気を集めている。そんな中、2月22日「猫の日」にちなんだイベントが議論を呼んだ。自分の愛猫といっしょに参加でき、写真撮影などができる、とうたうイベントが続出したからだ。猫好きたちからは、「猫は基本的に外が嫌い」「逃げたらどうする気？」「最近、この猫同伴イベントが多くて心配」といった声が上がった。

「過去に京都でも同じような問題が起きたにも拘わらず、また同様の問題が浮上して驚きました。企画する側に未だに、猫なら人が呼べるといった視点しかないことに驚きました」

そう指摘するのは、長野県松本市の繁殖事業者の事件など、動物虐待事案の告発や、動物福祉向上に関する普及啓発活動を積極的に行っている『公益財団法人動物環境・福祉協会Eva』の主宰でもある俳優の杉本彩さんだ。

杉本さんが自ら執筆し、動物に関する問題を伝える連載『猫と犬と、動物と 』の13回目では、この「猫同伴」の問題について執筆いただく。

以下より、杉本さんの執筆です。

猫の経済効果は約3兆円!?

私の周りでも猫と暮らす人がずいぶんと増えた。

「猫は人に慣れないでしょ」「猫は犬みたいに甘えないでしょ」と言っていた犬好きだった友人も、初めて猫と暮らしてみて、その先入観は一気に消し去られ、今は複数の猫と暮らしている。犬には犬の、猫には猫のかわいさがあって、どちらがどうと比べられるものではないが、猫と暮らすと、猫のそこはかとなくあざといところが魅力で、誰しも猫沼にハマってしまう。

猫好きは、生きている猫以外の猫も好きだ。

猫の写真展も大盛況だし、猫の切手シートが発売されればSNSで話題になる。そんな猫好きの心を掴むように、2月22日は「にゃんにゃんにゃん」の語呂合わせで『猫の日』に制定された。コンビニでは猫の日に合わせ、肉球やしっぽなど、猫モチーフのコラボスイーツが並び、雑貨店でも、猫の刺繍ポーチやエコバッグ、文房具、猫のシルエットのクッキー型も販売されていた。各百貨店における「猫の日」商戦も激アツだ。関西大学の宮本勝浩名誉教授のネコノミクス分析（※1）によると、2026年の猫による経済効果は約2兆9,488億円にものぼるという。

そして、今年も全国各地でさまざまなイベントも開催された。イベントは、トークショーや猫グッズの販売やワークショップ。保護猫のパネル展、地元の動物愛護団体による猫の譲渡会などさまざまだ。そんな中、必ずと言っていいほど、毎回物議を醸すイベントが何かしら企画されてしまう問題が起こる。

※1：関西大学「宮本勝浩 関西大学名誉教授が推定。2026年のネコノミクス」（2026年2月12日）

猫同伴イベントの問題は過去にもあった

今年、問題となったイベントは、群馬県渋川市のJR上越線の敷島駅で開催された『猫の日フェスタ2026』だ。猫に関連した食べ物や雑貨の販売、猫の絵本の読み聞かせ、猫のフェイスペイントのワークショップなど、さまざまな楽しい企画がある中で、「こういうのは、もういい加減にやめたほうがいい！」と炎上したのは、『敷島駅 猫駅長体験』だった。

2月14日、15日、22日の3日間にわたり、JR東日本の社員が着用している制帽を忠実に再現させた、猫用駅長帽子を飼い猫に着用させ、普段は入れない駅事務室での撮影や、ホームでの出発式の体験ができるという。加え、撮影会で撮った写真は、その場でプリントし缶バッジや名札ホルダーが製作できるとある。

これがSNSで炎上し、真の猫好きの方からの声で、中止になった。

そもそも猫は、頭に物を乗せられたら嫌がって首を振って取ろうとするだろうし、猫は習性として犬のように「マテ」をするわけではない。そんな猫を野外で、多くの人が集まる中で素敵に撮るなんて、住み慣れた自宅で飼い主であっても至難の業で、万が一撮影できたとしても、それは偶然の産物だ。撮影会などまず成り立たない。しかも、慣れない環境、初めての場所、知らない人、うるさい場所は猫にとっては大きな苦痛であり、ストレス以外の何ものでもない。

確か数年前にも似たようなことがあった。京都府の中部に位置する南丹市というところで、「なんたん」の響きが猫っぽいことから、猫で町おこしをしようと2022年11月に発表があった『にゃん丹市プロジェクト』だ。

「猫や犬と一緒に泊まれる宿泊施設」「猫と一緒に写真を撮れるスポット」を、市内に整備するというものだ。市長やお笑い芸人、女性タレントらが大きくPRしたが、「猫を外に連れ出すとはなにごとか」「旅先で猫がパニックになって逃げだしたら、到底捕まえられない」と、今回と同様の指摘が市に多数寄せられ、猫を旅行に同行させるのは適切ではないとの結論に至り、プロジェクトが見直された。

『にゃん丹市プロジェクト』から3年以上経ったが、未だにこの手のイベントが企画されるとは非常に残念だ。

他にも、2025年に開催された記憶に新しい『大阪・関西万博2025』でも、当初、犬猫同伴可になると報道された。このとき非常に驚き、私たち『公益財団法人動物環境・福祉協会Eva』は中止の申し入れをした。最終的に、「夏前の５月と６月のみ」「ペット用バギーに入れた犬限定の入場可」もなくなり、犬猫とも完全に同伴不可となった経緯があった。

環境変化は猫にとって大事件

そもそも、猫は犬のように日常的に散歩で外に連れ出す必要はない。ほとんどの猫が怖がりであることは、猫の飼育者であれば当たり前にわかるはずだ。病院に連れて行くときも「大丈夫、ごめんね、怖くないよ」と、いくら声を掛け、外が見えないように布で覆ったりしても、聞いたこともない大きなうなり声で鳴き続けるし、キャリーバッグやケースから何とか逃れ出ようと必死にもがくこともある。病院に連れていくこと自体、体に障るのではと受診をためらうほどの猫もいる。

当協会Evaのスタッフの中にも、猫の環境変化の苦手さを深く実感する経験をした者がいる。そのスタッフは、自宅のリフォームをする際、工程の関係から、一時的に使ってない一階のひと部屋をきれいに片付け、脱走対策をし、三段ケージやトイレなどを置き、そこに猫を移動させることにした。やっとの思いでキャリーケースに入れ、一匹ずつ移動させたが、しばらくはご飯も食べず大鳴きの大合唱で3段ケージにずっと隠れている子もいた。猫は、慣れた飼い主が側にいても、目の前の環境が変わると不安になる生き物だ。

やっと猫たちがその部屋に慣れたところでリフォームが終わり、また一階の部屋から別の部屋に移動させることになった。猫は再び怖い思いをすると思ったのか、最後の一匹がなかなか捕まらず、洗濯ネットとキャリーケースで移動するという事態に……。たとえひとつ屋根の下であっても、猫にとって環境が変わるということは大事件なのだ。

そんな猫を家から連れ出し、複数の見知らぬ人が集まる初めての場所で、聞いたことがない音を立て、他の猫がいる中で撮影に臨むとは、考えただけでゾっとする。

たとえリードやハーネスでつなぐとしても、普段からリードやハーネスに慣れてない猫は、到底装着できないし、一度パニックになったら簡単にすり抜けるし、パニック状態の猫を止めようとする飼い主も怪我を負うだろう。猫は、柔軟性が非常に高い軟体動物だ。最高に恐怖を感じたときの猫が、どんな行動に出るのか、その身体能力は計り知れない。

そして、もし逃げてしまったらまず捕まえられないし、初めての場所でのパニックとなれば、戻ってくる可能性も低い。そんなことになったら、猫も飼い主も悲劇だ。加えて、救助要請のために、地元の愛護団体や動物行政にも助けを求めることになり、多くの関係機関を巻き込む事態にもなってしまう……。

「猫の視点」がないイベントには「NO！」を

今回の「猫の日フェスタ2026」は、街づくりのイベントの一環として企画されたもので、きっと学びや気づき、楽しみもあっただろう。でも、こうした猫を連れ出すイベントが、企画段階で誰の指摘も受けず、ましてや市のホームページに掲載される時点で、担当課がこの企画を通してしまうことに理解に苦しむ。

この「猫の日フェスタ2026」以外にも猫の日には、猫を連れ出す「猫同伴」イベントは各地で開催されていたようだ。

SNSには、「猫同伴よくないとか言っている人多いけど、会場行ったら猫たちみんないい子にしていたよ」「かわいい猫連れの方がたくさんいて癒やされた」「マナー守ればいいんじゃない？」というコメントも見かけた。

でも、それを楽しんでいたのは飼い主や見ていた人であり、猫自体がその環境を楽しんでいたのかはわからない。怖ければ靜かに動かなくなる猫もいて、端からはいい子に見えるかもしれない。こういったイベントが常態化し、「楽しそう」「かわいい」「癒やされる」といった話題性だけでメディアが取り上げてしまうことにも問題があると感じている。

猫の飼い主は、猫と暮らしているからこそ、そういったイベントに的確な意見を送る。今回、猫同伴のイベントに対してSNSでは、「猫を使わなくても猫のアイデアは他にもあります」とか「猫駅長を中止にしてくださったことは英断です」「いろいろ検討されたと思うけど、猫は室内にいるのが一番安心なので、中止を決めてくれて感謝します」といったものが散見され、冷静かつ寛容だと感じた。猫を愛する人は、その先に起きるだろう事態を当たり前に想定し、自分の楽しみではなく何よりも猫の安全を一番に考える。

そろそろ、というか、もういい加減、「動物を絡めた町おこし」は成立しないことを、主催者側、そして取り上げるメディアにも学んでほしい、と発信し続けたいと思っている。

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