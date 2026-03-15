え、いま気を遣われた…？きょうだいゲンカを止めたママが「ほろ苦い」気持ちになった一言

【スナック千代子へいらっしゃい #136 母のほろ苦い夜】

進級や進学を迎えるこの時期、子どもの成長を実感している親御さんも多いのではないでしょうか。これまで親に頼っていたことも自分で出来るようになるとうれしい反面、少し寂しさがあるもの。「ウーマンエキサイト」と「まちcomi調べ」による約4500人の親を対象にしたアンケート調査（2020年）でも、子どもの成長に寂しさを感じたことがあると回答した親は8割以上でした。

2児の母でイラストレーターの横峰沙弥香さんも、この4月に小学6年生になる息子と3年生になる娘の成長を感じる出来事があったそう。ただ、そのときに子どもたちから言われた言葉が少しほろ苦かったようで……。

横峰さんが子育ての切なさや面白さを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、横峰さんにそのときのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

必要とされなくなることは「成長」の証

最近、母業が暇です。

いや、それなりに忙しくはあるのですが、質が変わったと言いますか。子どもたちも成長し、私の助けなしでも物事を解決する場面にたびたび出会います。

この連載が始まった頃はそれこそ、いわゆる後追い期やらイヤイヤ期やらによる極度の疲弊を漫画にして昇華させるのに必死でした。寝ても覚めてもママ、ママ、ママ。視界から外れただけで泣かれ、トイレに立てばなじられる……。

たとえ愛する我が子でも、そんなことが続けばストレスも溜まります。3分間だけと決めてベッドルームに閉じこもって泣いたことも。でも、永遠に続くと思っていたあの日々も、思い返せば遠い昔のことなのですよね。

我が子を安心させるため、わずかに開けたトイレのドアの隙間から「ママここにいるからね！」と叫んでいたあの頃の癖が顔を出し、うっかりオープンスタイルをかましてしまう私を呆れたように一瞥して「大人なんだからちゃんとして」と注意してくれるほどに成長した息子は間もなく小学6年生。

3年生になる娘とて、そんな兄を相手に立派にやり合っており、語彙力的に分が悪そうなときこそ私が助け舟を出すものの、大抵において私は役立たずに終わります。どちらかというと、ふたりのやりとりの間に割り込んでこないで欲しいらしい。先日も割って入ろうとしたら、私のつたないレフリーに呆れたのか「難しいこと頑張らないで」と気を遣われる始末……。

当人同士で話し合い、解決できるのは素晴らしい成長ですし、それができるにこしたことはない。こうやってひとつずつ必要とされる場面が減っていき、彼らは大人になるんだな。

それが目に見えるかたちで実感できた貴重な場面でした。ほんの少し寂しいけど。

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