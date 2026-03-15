◇第6回WBC決勝ラウンド 準々決勝 日本ーベネズエラ（2026年3月15日 ローンデポ・パーク）

23年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のラーズ・ヌートバー外野手（28＝カージナルス）が15日、準々決勝ベネズエラ戦が行われるローンデポ・パークに来場。侍ジャパンのキーマンとして近藤健介外野手（32）の名を挙げた。

背中に「東京」の文字が記された白地のTシャツを着てグラウンドに姿を現したヌートバーは「本当にワクワクしています。なぜか緊張もしています」と笑顔。「おそらく、前回僕がチームと一緒にここにいた時、まさに今のような大きな場面だったからだと思います。そして、ここに来て…フィールドのあっち側（日本側）ではなく、こっち側（対戦相手やメジャーの立場）にいるのは変な感覚ですが、緊張しつつもワクワクしています。素晴らしい試合になることは分かっていますし、もちろん最高の試合になる準備はできています。そして、日本が勝つことを願っています」と日本にエールを送った。

注目の一戦となる強豪ベネズエラ戦。「もちろんショウヘイ（大谷）やアメリカ（メジャー）に来た選手たち…オカモト（岡本和真）、ムラカミ（村上宗隆）、彼らもそうですが、コンドウ（近藤健介）がこのチームで重要な役割を果たすと思っています」とキーマンに近藤を指名した。

グラウンドでは打撃練習を終えた近藤、吉田、中村、周東らと再会の握手を交わし、記念撮影も。大谷とは「また直接会えていない」と明かしていたヌートバー。「幸運を祈っています」とニッコリ笑った。その後、打撃練習に現れた大谷翔平とハグを交わし談笑。大勢の報道陣に囲まれながら記念撮影し笑顔がはじけた。

前回23年大会では侍セレブレーション「ペッパーミル」でチームに一体感をもたらし、“たっちゃんスマイル”でナインを鼓舞し日本の3度目の大会制覇に貢献したが、今大会は両かかとの手術明けで不参加。準々決勝ではネットフリックスのゲスト解説を務める。