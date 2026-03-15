朝食にタンパク質を取り入れる！夜に自然な眠気が来ない「メラトニン不足」を解消するコツ【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

タンパク質不足が眠りの質を左右する

タンパク質に含まれる必須アミノ酸の一つに、睡眠と深く関わる「トリプトファン」という物質があります。

トリプトファンは、体内に取り込まれると「セロトニン」という物質に変換されます。セロトニンは、心を落ち着かせたり、気分を安定させたりする働きがあり、日中の活動や覚醒状態を支える重要な役割を担っています。そして、このセロトニンは、夜になると睡眠を促すホルモンである「メラトニン」へと変わります。メラトニンは、私たちの体に「そろそろ眠る時間です」と知らせるホルモンで、睡眠と覚醒のリズムを整える働きをしています。つまり、よい睡眠のためには、夜だけでなく、日中にしっかりセロトニンをつくっておくことが大切なのです。

そこで重要になるのが、朝食でタンパク質を摂ることです。朝にタンパク質を摂取すると、トリプトファンが体内に取り込まれ、日中にセロトニンが十分につくられやすくなります。セロトニンは14～16時間ほどかけてメラトニンに変化するため、夜に自然な眠気が訪れ、睡眠の質が高まりやすくなると考えられています。

反対に、タンパク質が不足すると、これらのホルモンの材料が足りなくなり、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりすることがあります。特に年齢を重ねると、ホルモンの分泌量そのものが減少しやすくなるため、タンパク質不足の影響を受けやすくなります。

1日の終わりのリラックスタイムに、プロテインドリンクなどでタンパク質を補うことも、睡眠中の体の修復を助け、睡眠の質を高める一助になるとされています。睡眠中は、筋肉や骨、体のさまざまな組織が修復・再生される大切な時間です。その材料となるタンパク質が不足していると、寝ている間の回復が十分に行われず、「寝ても疲れが取れない」と感じる原因になることも。

このように、タンパク質は筋肉や骨をつくるだけでなく、睡眠のリズムを整え、日中の活動と夜の休息を支える重要な栄養素です。毎日のタンパク質摂取は、眠りを通して、翌日の動きやすさや集中力にもつながります。毎日のタンパク質摂取は、眠りを通して、日常の動きを支えているのです。

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳