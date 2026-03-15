痛みがなくても要注意!? 「隠れ外反母趾」を早期発見するセルフチェック方法【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

気がついていないだけであなたも外反母趾かも!?

セルフチェックで足の健康診断

定期的に身体の健康診断をするように、すべての方が足の健康診断もするべきです。足や脚に何かしら問題を抱えている方はもちろん、痛みや症状がない方も、一度足をチェックしてみるといいでしょう。なぜなら、実際にチェックしてみて、はじめてわかることがあるからです。

例えば、血圧だって高血圧で症状が出るのはよほど進行してから。多くの方は、はかってみてはじめて血圧が高いとわかります。足の代表的な疾患の「外反母趾」も同様。痛くなるのはひどくなってからです。その前に足をチェックすることで早期発見し、早めに対策をとるほうが賢明です。

また、もしあなたが「自分の足は健康で、歩くのになんの問題もない」と思っていても、実はそうではないかもしれません。外反母趾の状態に慣れてしまっているだけで、もっと楽に歩くことができる可能性もあります。

実際、外反母趾は一見してもわからない場合が多いのです。試しに、下図の方法で足の親指の角度をはかってみてください。たった15度内側に傾いているだけで、軽度の外反母趾です。まだ痛みはなくても、ほうっておくと角度が大きくなり、次第に歩くのが苦痛になっていきます。

外反母趾の測定は「フットアドバイザー」アプリを利用すれば、スマホを使って簡単にできます。ぜひ、今すぐやってみてください。

外反母趾をセルフチェック

① 紙の上に足をのせ、足の外周をなぞる ② イラストのように定規で2か所線を引き、交わった箇所の角度をはかる

15度以上あると外反母趾

気がついていない人が多い15度程度の外反母趾

この程度でも外反母趾といえます。痛くなくてもゆるんでいる（回内が続いている）状態なので、このままにしておくのは危険です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志