黒田監督「町田らしいゲーム」町田 FWイェンギのリーグ戦初ゴールで柏に勝利で2位浮上



町田の黒田剛監督（c）SANKEI

明治安田J1百年構想リーグ地域リーグ第6節が3月14日に行われ、町田ゼルビアがFWテデ・イェンギのリーグ戦初ゴールで柏レイソルに1-0で勝利。

1試合消化が少ないながらも勝ち点を12に伸ばしてEASTの2位に浮上した。

町田がAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で8強入りを決めた勢いもそのままに、素早い出足と連係で相手にプレッシャーをかけ、ボール奪取からのカウンター攻撃で得点した。

前半29分、相手がパスを下げたところをMFナ・サンホが逃さずカット。

イェンギに預けて左サイドのスペースを上がり、イェンギからMFネタ・ラヴィを経たボールを再び受けて左サイドをドリブルで攻め上がり中に折り返すと、ゴール前に顔を出したイェンギが左足で決めた。

今季加入のオーストラリア出身FWにとって2月のACLEリーグステージ成都蓉城戦での2得点に続いてのJリーグ初ゴールで、これがチームの決勝点となった。

「チームにはとても良い選手がいるので常にいいクロスが来ると準備はできている。うまく相手DFの前に入って決めることができてよかった」とイェンギ。

後半の序盤にもペナルティボックス右から切り込んで狙ったが、ここは柏GK小島亨介に阻まれて2連続得点とはならなかった。

イェンギは、「柏はいいチームで難しい試合になった。相手にボールを持たれて守備の時間が増えた」としながらも、「相手が押し込むことはわかっていて練習でも取り組んでいた。我慢強くプレーしてボールを持ったらカウンターで攻めて、そこから得点することができた。でもその部分も、もっと良くなると思う」と話した。

アシストを決めたナ・サンホは、「積極的にいこうというのは自分で決めていて、『前へ、前へ』という矢印を自分の中に持っている。テテ（イェンギ）があそこでいい動き出しをしてくれた。いいゴールだったと思う」と振り返った。





黒田監督、「町田らしいゲーム」

町田が放ったシュートは得点場面を含めて前後半で6本。柏の9本より少なかったが、相手に大きな得点機を許さない徹底した守備で終始試合の主導権を渡さなかった。

町田の黒田剛監督はハードワークを惜しまないチームのパフォーマンスに、「選手たちがコンパクトに守備をしてくれた。守備から攻撃というプランを最後までやってくれた。町田らしいゲーム。今日の勝ち点3はとても大きい」と話した。

町田の指揮官は、「失点を計算できることは、勝ち点を計算できる。そこがリーグ戦を勝ち上がっていく上で大きなポイントになるのでは。勝つために必要なサッカーということを選手も理解してくれていて、チームは良くまとまっている」と語った。

町田は次節3月18日に東京の国立競技場で行われるホーム戦で鹿島と対戦する。鹿島は14日の試合ではホームで川崎に1-0で勝ってEAST首位をキープしている。





柏ロドリゲス監督、ミスの多さを指摘

柏は全般にミスが多く、昨季多く見られたような連係もこの日は見られなかった。

町田に先制を許した場面では、相手DFに前線の選手二人でプレッシャーをかけてボールを奪ったものの、直後に出したパスを相手に奪われてカウンターを浴びた。

相手に守備を固められて、柏がゴールに迫る場面も少なかった。後半からFW細谷真大とDF三丸拡を入れ、60にはMF汰木康太を左サイドに投入。最大の得点機は72分。

細谷が三丸からのスルーパスを受けてペナルティボックス左に入って狙ったが、シュートは相手GKに阻まれた。

柏のリカルド・ロドリゲス監督は、「相手は守備を固めるのがうまいチームなので先制点が重要だと思っていたが、実際にそういう試合になった」と言った。

「先制点が欲しかったので最初から攻撃的にプレーしたし、相手の守備を打開しようとしてくれた。選手は私が求めていたものを90分間やり続けて全力を出してくれた」と選手の努力を評価した。

一方で、いつもと違ったチームの様子にも言及して、「失点場面だけでなく、今日は特に中盤でいつもは見られないような簡単なミスが多かった」と振り返った。

今季はこれで1勝5敗。順位もEASTの10位から抜け出せず、苦しい戦いが続いている。

苦戦の要因についてロドリゲス監督は「いくつかある」として相手に研究されていること、移籍で失った左サイドの戦力を埋められてないこと、昨年のような連係が継続できていない点を挙げた。

指揮官は「そういう状況がゴールを打開する最後の質に響いている」と指摘したが、同時に「選手たちは自信を失っているとは思わない」とも話した。

次節は3月18日、柏はアウェイで浦和と対戦する。浦和はこの日の試合ではアウェイで東京ヴェルディに0-1で敗れている。



取材・文：木ノ原句望