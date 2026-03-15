セリエA 25/26の第29節 ウディネーゼとユベントスの試合が、3月15日04:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、アーサー・アッタ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するユベントスはケナン・ユルディズ（FW）、ジェレミー・ボガ（MF）、ウェストン・マッケニー（MF）らが先発に名を連ねた。

38分に試合が動く。ユベントスのケナン・ユルディズ（FW）のアシストからジェレミー・ボガ（MF）がゴールを決めてユベントスが先制。

ここで前半が終了。0-1とユベントスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ユベントスが0-1で勝利した。

なお、ウディネーゼは32分にニコロ・ザニオーロ（MF）、88分にブラニミール・ムラシッチ（DF）、90+3分にクリスティアン・カバセレ（DF）に、またユベントスは90分にロイド・ケリー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 06:50:51 更新