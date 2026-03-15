プロ・リーグ 25/26の第29節 ウェステルローとクラブ・ブリュージュの試合が、3月15日04:45にヘット・カイピエにて行われた。

ウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）、木村 誠二（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）がゴールを決めてクラブ・ブリュージュが先制。

さらに35分クラブ・ブリュージュが追加点。ニコロ・トレソルディ（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とクラブ・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

クラブ・ブリュージュは後半の頭から選手交代。ハンス・ファナケン（MF）からウーゴ・ベトレセン（MF）に交代した。

64分、ウェステルローの木村 誠二（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、クラブ・ブリュージュが1-2で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）はフル出場した。shunsuke saito（MF）は先発し77分までプレーした。木村 誠二（DF）はフル出場した。64分にゴールを決めた。

2026-03-15 06:51:26 更新