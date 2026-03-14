介護難民とは？なりやすい家庭の特徴と家族が知っておきたいことを解説

介護が必要になっても、必要な支援につながらず、暮らしが立ち行かなくなることがあります。入院からの退院が急に決まった、家族の体調が崩れた、希望するサービスが満員だったなど、きっかけはさまざまです。制度があっても利用できなければ生活は守れません。介護難民という言葉は、このような支援の空白に落ち込む状態を指すことが多く、誰の家庭にも起こりえます。この記事では、介護難民の意味と現状、社会問題となる背景、なりやすい家庭の特徴、起こりうる問題、家族ができる現実的な対策を整理します。

監修作業療法士：

稲木 康平（作業療法士）

介護難民の意味と現状

出身大学：金沢大学経歴：回復期病棟で約9年ほど、患者様やご家族様のニーズに合わせたリハビリテーションを実施する。また、数多くの患者様に対して、退院後に快適な生活を過ごされるための自宅の環境調整や、介護サービスの提案、家族指導も行ってきた。資格：作業療法士免許、医療経営士３級

この章では、介護難民が何を指すのかを整理し、現場で起きている支援の不足を数字とともに確認します。言葉の印象に引っ張られず、どこで支援が途切れるのかを把握すると対策が立てやすくなります。

介護難民とはどのような状態？

介護難民は法律用語ではありません。一般には、介護が必要な状態にもかかわらず、本人や家族が必要な介護サービスや見守り、住まいの選択肢にたどり着けず、生活が不安定になっている状態を指します。サービスが存在しないというより、利用までの手続きが進まない、空きがない、家族の支援が限界、費用面の不安で踏み出せないなど、複数の要因が重なって生じます。

典型例は、退院後すぐに介助が必要なのに訪問介護の開始が間に合わない、短期入所を頼みたいのに予約が取れない、認知機能の低下が進んで安全管理ができないのに家族だけで見守っている、といった場面です。支援につながらない期間が長いほど転倒や誤薬などの事故が起きやすく、介護する家族の心身も消耗します。介護難民は努力不足ではなく、支援の導線が切れているサインとしてとらえることが重要です。

介護難民の現状

介護保険制度が定着し、要介護や要支援の認定を受ける方は約690万人規模に達しています。

一方、利用者の増加に対して、地域や時間帯によってはサービスの供給が追い付かない場面があります。わかりやすい指標の一つが特別養護老人ホームの入所申込者です。2025年4月1日時点の調査では、要介護3以上の入所申込者は全国で20.6万人と公表されています。

なお、入所申込者数は重複申込などを調整して実数に近づける工夫がある一方、名簿に長期間登録されている方も含まれるため、数値は目安として理解する必要があります。

また、同じ調査では、要介護3以上の申込者のうち在宅の方は8.6万人とされており、在宅の見守り負担が一定規模で残っていることがわかります。

待機が生じると、在宅での見守り負担が長引き、家族の体調悪化や介護離職につながりやすくなります。さらに、訪問系サービスは担い手や事業所の状況に左右されやすく、特に朝夕や夜間、休日に支援が薄くなる地域もあります。介護難民の問題は、施設と在宅のどちらか一方ではなく、地域全体の支援量と調整力の不足として起きやすい点が特徴です。

参照：

『介護保険制度について』（厚生労働省）

『特別養護老人ホームの入所申込者の状況（令和7年度）』（厚生労働省）

介護難民が社会問題となっている背景

この章では、介護難民が増えやすい構造的な要因を、供給、人材、情報の3つに分けて整理します。原因を分解すると、家族が今できる打ち手も見えやすくなります。

介護施設や在宅サービスの供給不足

施設入所が必要でも空きがない、在宅サービスを使いたくても希望の時間帯に入れない、といった不足は、供給量の制約として表れます。特養の入所申込者は、2025年度調査では約22.5万人と報告されており、重度の方が多いことも示されています。

また、自治体調査では特養の稼働状況について、基本的にすべての施設で満員と回答した市町村が多いことが示されています。

供給不足は都市部だけの問題ではありません。人口が少ない地域では事業所の数そのものが限られ、訪問介護や訪問看護の対応範囲が狭いことがあります。逆に人口が多い地域では需要が集中し、申し込みから利用開始までの待ちが長くなることがあります。家族としては、特定のサービスに絞り込むより、複数の選択肢を並べて空白期間を埋める発想が重要です。

参照：『特別養護老人ホームの入所申込者の状況（令和7年度）』（厚生労働省）

介護人材の不足と現場の負担増加

介護サービスは人が提供するため、人材不足がそのまま供給不足になります。厚生労働省は、第9期介護保険事業計画に基づく推計として、介護職員の必要数が2026年度に約240万人、2040年度に約272万人と公表しています。

足元の人数との差が残ると、事業所は採用が進まず、受け入れ枠や訪問回数を増やしにくくなります。現場の負担が増えると離職も起こりやすく、さらに受け入れが絞られるという悪循環が生じます。家族側でできる対策は、必要な支援を早めに申し込み、代替策も含めて組み合わせることです。

参照：『第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について』（厚生労働省）

制度や支援情報が十分に行き届いていない

介護保険は入口の申請から利用までに手順があり、状態が変化している最中に進めるのは簡単ではありません。特に、認知機能の低下がある場合や、家族が遠方で生活状況をつかみにくい場合は、手続きが止まりやすくなります。

この情報の空白を埋める役割を担うのが地域包括支援センターです。市町村が設置主体となり、総合相談や権利擁護、ケアマネジメント支援などを包括的に行うとされています。

困り事が漠然としていても相談でき、必要に応じて介護支援専門員や医療機関、行政の支援につなげてもらえます。情報が届かないまま家族だけで頑張る期間が長いほど、介護難民の状態に近づきやすい点は押さえておきたいところです。

介護難民になりやすい人の特徴

この章では、介護難民の状態に陥りやすいパターンを、家庭側の状況から整理します。当てはまる項目があれば、今のうちに導線を作ることでリスクを下げやすくなります。

急に介護が必要になった

入院や骨折、脳血管疾患などで急に介助量が増えると、退院のタイミングに支援が間に合わないことがあります。特に、歩行や排せつ、入浴の介助が必要なのに家の環境が整っていない場合、事故が起きやすくなります。急な変化が起きたときほど、まず自宅内の環境整備と短期的な支援導入を優先し、長期の計画は後から整える方が現実的です。

相談先や制度を知らないまま介護している

介護保険の申請をしていない、ケアマネジャーとつながっていない、地域包括支援センターの存在を知らない、といった状況では、支援の入口がなく、家族の負担が積み上がりやすくなります。困り事が増えてから動くほど選択肢が狭まり、緊急対応になりやすい点が特徴です。まずは一度、相談窓口につながり、必要な支援の全体像を出してもらうことが第一歩になります。

家族だけで介護を抱え込んでいる

家族が頑張っている間は外から見えにくく、支援が遅れやすくなります。介護者が高齢、持病がある、仕事や育児と両立している、近くに頼れる親族がいない、といった条件が重なるほど、ひとつの出来事で生活が崩れやすくなります。睡眠不足、通院の先延ばし、イライラの増加、食事の簡素化などは、共倒れに向かうサインとして早めに対処する必要があります。

介護難民になると起こりうる問題

この章では、介護難民の状態が続くことで起こりやすい問題を整理します。家族の負担だけでなく、仕事や健康にも影響が広がりやすい点を押さえます。

家族への介護負担の集中

支援につながらない期間は、見守り、通院付き添い、家事、夜間対応などが家族に集中します。介護者が疲弊すると、介護を受ける方の状態変化に気付きにくくなり、転倒や脱水、服薬ミスなどの事故が増えやすくなります。さらに、家族内で役割が決まっていないと、負担が特定の人に偏り、関係の悪化や孤立につながることがあります。

介護離職や収入減少

介護が長引くと、働き方を変えざるをえない場面が出てきます。総務省の就業構造基本調査では、介護や看護のために過去1年間に前職を離職した方は10.6万人と報告されています。

離職は収入減少だけでなく、将来の年金や再就職にも影響します。急に退職を決める前に、介護休業制度や勤務調整、在宅サービスの導入、短期入所の活用などで、在宅の負担を下げられないかを検討することが重要です。

参照：『令和4年就業構造基本調査』（総務省 統計局）

ケア不足による健康状態の悪化

必要なケアが不足すると、介護を受ける方は低栄養、脱水、褥瘡、誤嚥性肺炎、活動量低下などが起こりやすくなります。介護者側も睡眠不足や腰痛、抑うつ症状などが重なり、結果として双方の健康が悪化する共倒れが起こりえます。健康状態が悪化すると医療機関の受診や入院が増え、さらに生活が不安定になりやすい点も見逃せません。

介護難民にならないために家族ができること

この章では、家族が今すぐ取り組める対策を、制度利用、相談、家族内共有の3つに分けて提示します。コツは、困り事が軽いうちに導線を作り、空白期間を作らないことです。

介護保険サービスの早期利用

介護保険の利用は、要介護認定の申請から始まります。制度は介護を社会全体で支える仕組みとして位置付けられており、早めに申請し、必要な支援を組み立てることが重要です。

早期利用のポイントは、支援が必要な場面を具体化することです。夜間のトイレが不安、入浴が難しい、服薬が乱れているなど、生活場面に落として相談すると、訪問介護、デイサービス、福祉用具、住宅改修、短期入所といった選択肢を当てはめやすくなります。認定が出るまで時間がかかることもあるため、困り事が明確になった時点で動くのが現実的です。

急ぐ場合は、暫定的な計画で先にサービスを組む、自費の家事支援や見守りを併用して空白期間をしのぐなど、短期の手当てを先に入れる考え方も有効です。

地域包括支援センターや行政の窓口への相談

どこに相談すべきか迷う場合は、地域包括支援センターが入口になります。総合相談として初期段階から支援につなげる役割が示されており、家族だけで抱え込みそうなときほど早めに連絡する価値があります。

相談時は、介護を受ける方の年齢、持病、できることと難しいこと、事故歴、家族の関わり方、緊急連絡先を簡単にメモしておくとスムーズです。退院が迫っている、夜間の見守りが限界など緊急性が高い場合は、その点を最初に伝え、短期的に入れられる支援を優先して組み立てます。

家族で情報や役割を共有

支援につながっても、家族内の情報共有が弱いと判断が遅れ、結果として支援の空白が生じやすくなります。おすすめは、連絡窓口を一人決め、情報を集約することです。さらに、手続き担当、金銭管理、通院付き添い、見守り担当など、機能別に役割を分けると負担の偏りを減らせます。

共有したい情報は、通院先と服薬、緊急連絡先、本人の希望、困り事の記録、現在利用しているサービス、費用の概算です。介護は長期戦になりやすいため、最初から完璧を目指すより、困り事を小さく分解して支援を足していく方が続きやすくなります。

まとめ

介護難民は、介護が必要でも支援につながらず生活が不安定になる状態を指すことが多く、急な退院やサービスの空き不足、人材不足、情報の届きにくさなどが重なって起こりやすくなります。特に、家族だけで抱え込む期間が長いほど、事故や介護離職、健康状態の悪化につながりやすい点が重要です。

対策の軸は、要介護認定の申請を早めに進め、地域包括支援センターなど相談窓口に早期につながり、在宅サービスと短期入所、福祉用具などを組み合わせて空白期間を作らないことです。家族内の役割と情報を整理し、無理のない形で支援を積み上げることが、介護難民を防ぐ現実的な一歩になります。

参考文献

『介護保険制度について』（厚生労働省）

『介護保険制度の概要』（厚生労働省）

『地域包括支援センターについて』（厚生労働省）

『第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について』（厚生労働省）

『特別養護老人ホームの入所申込者の状況（令和7年度）』（厚生労働省）

『令和4年就業構造基本調査』（総務省 統計局）