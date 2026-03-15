プレミアリーグ 25/26の第30節 ウェストハムとマンチェスター・シティーの試合が、3月15日05:00にロンドン・スタジアムにて行われた。

ウェストハムはバレンティン・カステジャーノス（FW）、パブロ（FW）、ジャロッド・ボーウェン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・シティーはアーリング・ハーランド（FW）、オマル・マルムーシュ（FW）、ニコ・オライリー（MF）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。マンチェスター・シティーのオマル・マルムーシュ（FW）のアシストからベルナルド・シルバ（MF）がゴールを決めてマンチェスター・シティーが先制。

しかし、35分ウェストハムが同点に追いつく。ジャロッド・ボーウェン（FW）のアシストからコンスタンティノス・マブロパノス（DF）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、そのまま試合終了。1-1で引き分けという結果になった。

なお、ウェストハムは76分にスングトゥ・マガサ（DF）、89分にマテウス・フェルナンデス（MF）に、またマンチェスター・シティーは11分にオマル・マルムーシュ（FW）、37分にベルナルド・シルバ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-15 07:00:20 更新