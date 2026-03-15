エールディヴィジ 25/26の第27節 アヤックスとスパルタの試合が、3月15日05:00にヨハン・クライフ・アレナにて行われた。

アヤックスは冨安 健洋（DF）、ミカ・ゴドツ（FW）、ドン・コナデュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するスパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、フィト・ファンクローイ（MF）らが先発に名を連ねた。

19分に試合が動く。スパルタの選手によるオウンゴールによりアヤックスが先制。

25分、アヤックスが選手交代を行う。ユーリ・レヘール（MF）からジョルティ・モキオ（DF）に交代した。

32分アヤックスが追加点。ショーン・ステュア（MF）のアシストからスティーブン・ベルフハイス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアヤックスがリードしてハーフタイムを迎えた。

スパルタは後半の頭から2人が交代。ミッチェル・ファンベルゲン（FW）、Martes Lushendry（DF）に代わりアヨニ・サントス（MF）、シュランディ・サムボ（DF）がピッチに入る。

69分、アヤックスは同時に2人を交代。冨安 健洋（DF）、ドン・コナデュ（FW）に代わりアントン・ガーエイ（DF）、カスパー・ドルベリ（FW）がピッチに入る。

70分、スパルタは同時に2人を交代。フィト・ファンクローイ（MF）、ペレ・クレメント（MF）に代わりミラン・ゾンネフェルト（FW）、キャスパー・テルホ（FW）がピッチに入る。

73分アヤックスが追加点。ミカ・ゴドツ（FW）のアシストからダフィ・クラーセン（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

さらに76分アヤックスが追加点。ミカ・ゴドツ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

その後もアヤックスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アヤックスが4-0で勝利した。

なお、アヤックスに所属する冨安 健洋（DF）は先発し69分までプレーした。

また、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）はフル出場した。

2026-03-15 07:01:25 更新