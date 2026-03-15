5月31日をもって活動終了する「嵐」の二宮和也（42）が14日、Xを更新。ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」2日目公演を終え、嵐のメンバーを絶賛した。

13日、ラストツアーの初日が北海道・大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で開幕。二宮は同日、開演時間となる午後6時の16分前にあたる午後5時44分にポスト。「じゃあ行ってきます！」とつづった。そして終演後とみられる午後10時6分に「ただいま！」とポストしていた。

そして今回、2日目公演を終えた二宮は「【速報】最後の挨拶で相葉さんが 5／1まで走り抜けると奇妙奇天烈過ぎて横転 (本人は5／31まで楽しく走り切りたいと頭の中では言っていたらしい)」とポスト。続けて「せっかちも行き過ぎて予定より30日も 早く走り抜けるのかと、、、、 これだから相葉雅紀はやめられない。天才だよ。本当に」とつづった。

今ツアーは北海道3公演を皮切りに、東京、愛知、福岡、大阪と4都市のドーム会場を回り、5月31日の東京ドーム公演で約27年間の活動にピリオドを打つ。嵐は開幕前の4日、新曲「Five」をリリースしている。