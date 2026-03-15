杉谷拳士氏が準々決勝を取材

まさかの事態に巻き込まれた。元日本ハムの内野手で、米動画配信大手「Netflix」のナビゲーターを務める杉谷拳士氏が13日（日本時間14日）、米マイアミで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、ドミニカ共和国ー韓国戦を取材後での“事件”を報告している。

同カードを取材をしたと思われる杉谷氏は試合中に自身の公式X（旧ツイッター）を投稿。「試合中にパレード遭遇 トイレ行かせて……試合終わりまで我慢できるかな笑」とつぶやいていた。

そこに映っていた映像にはローンデポパークの通路で、楽器をかき鳴らして、大声でチャントを叫んでいるドミニカ共和国の大応援団。その人数の多さで通路をふさがれてしまっているようだった。

トイレに行きたくてもいけない状況に思わず投稿。ファンからも「トイレ我慢しながらの観戦、かなりハラハラしそう！」「タイミング悪すぎるね」「史上最大のカオス」「諦めるな行ける」「ラテンの血すごい」「地獄すぎるw」と“同情”の声が相次いでいた。（Full-Count編集部）