10-0の7回コールドで韓国下す

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が13日（日本時間14日）に米マイアミで行われ、ドミニカ共和国が10-0で韓国を7回コールドで下し、準決勝に進出した。大興奮のドミニカ・ファンが試合後、日本語をまじえたチャントを飛ばすと日本人ファンも反応した。

ドミニカ共和国の超重量打線が火を噴いた。2回に3点、4回に4点を奪って序盤で大量リードすると、7回2死一、三塁からウェルズが右翼へ3ラン。これで10-0とし、韓国をコールドで粉砕した。

ローンデポ・パークを埋めたファンはお祭り騒ぎ。米ポッドキャストメディア「ジョムボーイ・メディア」公式Xは、「We want Japan! We want Sushi!（日本、かかってこい！ 寿司を持ってこい！） ドミニカ共和国ファンは韓国撃破の後に大興奮」とし、ファンの実際の様子を投稿した。

ドミニカ共和国は準決勝で米国と対戦。日本代表「侍ジャパン」と当たるのは決勝となるが、X上の日本人ファンも反応し、様々な声が上がった。

「ご指名だぞ侍達 返り討ちにして差し上げろ」

「我々もドミニカと決勝が良いですなぁ！」

「ドミニカンのこの熱狂ぶり盛り上がりぶりいいね！見てて楽しいです」

「まずはアメリカに勝て！話はそれからだ」

「陽キャ集団過ぎるわw」

WBC連覇を狙う侍ジャパンは、14日（日本時間15日）にベネズエラとの準々決勝を戦う。



（THE ANSWER編集部）