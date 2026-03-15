5軒回ってやっっっとゲット！！！（涙）【セブン-イレブン】キャラコラボで可愛さ満点♡「シール帳」

【セブン-イレブン】で3月3日より始まったのは、Z世代を中心に人気を集める「エスターバニー」とのコラボキャンペーン。今回のコラボの注目ポイントは、描きおろしデザインのパッケージを使ったコラボスイーツだけでなく、シル活をさらに盛り上げるオリジナルアイテムが複数登場している点です。そこで今回は、争奪戦必至な可愛すぎる「シール帳」を紹介します。

持っているだけで気分が上がりそう

パステルブルーの背景に、ラブリーなエスターバニーが描かれた「シールバインダーAFC エスターバニー（ブルー）」。カラフルでポップなフォントデザインと、ハートフレームの中に入ったエスターバニーのイラストがとってもキュートです。バインダーの表と裏は、デザインとカラーが違っているのもポイント。

表紙だけじゃなく中身までしっかり可愛い

バインダーの中には、エスターバニーが描かれた10枚のシール台紙と、シール収納にも役立つクリアポケット3枚が入っています。シール台紙は全てフルカラーのため、シールを貼っていない状態でも華やか。この台紙にお気に入りのシールを貼っていけば、ますます華やかなシール帳が完成しそうです。

ちょっぴりレトロ感もあるチェック柄

「シールバインダーAFC エスターバニー（チェック）」の表紙は、表も裏もピンクのチェック柄。エスターバニーとお友だちが描かれており、3匹の楽しそうな姿が印象的です。表紙のチェック柄はちょっぴりレトロな雰囲気もあり、平成レトロ感のあるデザインとなっています。表紙は両面とも、少し厚みのあるぷっくりとした素材を使っており、触り心地も良さそうです。

ミニ6穴サイズのリフィルなら追加可能

こちらのバインダーにも、フルカラーのイラスト入りシール台紙が付いています。シール台紙は、ミニ6穴サイズであれば手持ちのリフィルを追加することも可能。お気に入りのリフィルを組み合わせて、バインダーをカスタムするのもおすすめです。ブルーとチェックで、シール台紙のイラストが違うため、2冊ともゲットしてシール台紙を混ぜて使っても可愛いかも。

【セブン-イレブン】で発売中の「シール帳」は、@ftn_picsレポーターHaruさんが「5軒回ってやっっっとゲット」とコメントするほど、争奪戦必至の大注目アイテム。気になる人は、今すぐ近隣の店舗をチェックしてみて！

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる