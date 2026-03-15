猫ちゃんにおける“クラッキング”は一流のハンターになるための基礎カリキュラム。小刻みにあごを震わせ、狩猟本能を奏でるのです。

キュートなクラッキングを披露する子猫を捉えた動画は1.8万再生を達成するとともに、「クラッキング可愛い！」「ほっこりする姿を見せてくれてありがとう」との声が寄せられています。

【動画：元気いっぱい遊ぶ保護子猫→お膝の上で仰向けになると…『可愛すぎる瞬間』】

キジ白子猫の男の子・坊ちゃん

飼い主不明猫を減らすため、行政連携のもと、東京都多摩市にて保護猫活動を行っているボランティア会・ねこたま庵。同会公式の人気YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、キジ白子猫『坊ちゃん』の成長を記録した動画です。

坊ちゃんは保護子猫の男の子。2025年9月、ひとりぼっちで大通り沿いにいたところを通行人に発見されたことをきっかけに、ねこたま庵さんによって保護されました。同会のもとで健やかな毎日を送るなか、坊ちゃんも、ついにクラッキングをマスターしたようで……。

狩猟本能、ただいま開花中！

動画冒頭には床に寝転ぶ坊ちゃんの姿が。その様子に退屈そうな印象を受けた撮影者さんが猫じゃらしを振ると、嬉しそうに遊びはじめたという坊ちゃんでしたが、彼はまだ子猫。遊びのなか、突如として反応が鈍くなったかと思うと、まるで電池切れを起こしたかのようにお昼寝タイムへ移行したそう。

次のシーンには、お膝の上で仰向けになり、手足を大の字に広げてまどろむ坊ちゃんの様子も。お目覚め後の坊ちゃんに猫じゃらしを振って見せると、彼は“へそ天”姿のまま下あごを小刻みに震わせ、キュートなクラッキングを披露してくれたといいます。

お膝を降りたあともまた、猫じゃらしを獲物に見立て、狩りのお稽古に励んだという坊ちゃん。その間、成猫顔負けのクラッキングを何度も披露してくれたといいますが、彼はまだまだ幼い子猫。ここでもまた“電池切れ”を起こし、すやすやと眠ってしまったのだとか。

優しいハグに包まれて

動画終盤には、坊ちゃんと同時期にねこたま庵さんにやってきた保護猫『たこやき』くんに毛づくろいをする先住黒猫・レイニーくんの姿が。そこへやってきたのが坊ちゃんで、まるでにゃんプロに誘うかのようにして、たこやきくんにじゃれついたようです。

遊んでほしくてたまらない様子の坊ちゃんへ向け、ゆっくりと寝返りを打ったたこやきくんは、前足でそっと彼を抱き寄せたとのこと。優しさあふれるたこやきくんの行動もまた、多くの視聴者を魅了しました。

子猫・坊ちゃんの見事なクラッキングはもちろん、たこやきくんとの交流を捉えた当動画には、「こんなに小さくても立派なクラッキングするんですねえ。すくすく育ってお腹ぽんぽこりんの電池切れ。可愛いねえ。たこやきくんは優しいね。レイニーも優しいね。坊ちゃん安心だね」「坊ちゃんのクラッキング可愛いですね。坊ちゃんになにをされても怒らないたこやき君優しいね。今日もほっこりする姿を見せてくれてありがとう」「坊ちゃんとたこやき君の抱擁で、心臓きゅ～てなった！」との声が相次いでいます。

人気YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、過酷な屋外を生き抜く野良猫たちの実情や、保護後、人に心を開いていく様子、そして、同会を元気に巣立っていった“卒業生”たちの動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。