日本代表の伊藤大海、佐藤輝明の大リーグ挑戦を予測

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。これに先立って、米国のメディアは来オフに大リーグ挑戦する侍戦士を予想した。

米最大の移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は14日、「ヒロミ・イトウ、テルアキ・サトウは来オフにポスティングが予想される」という記事を掲載した。日本代表の伊藤大海投手（日本ハム）と佐藤輝明内野手（阪神）が、来オフの大リーグFA市場に出てくるという見方だ。

記事は「ESPNのホルヘ・カスティージョ氏によると、NPBのスターであるヒロミ・イトウとテルアキ・サトウは来オフのフリーエージェント市場にポスティングされる見込みだとMLB球団は考えている」と伝えた。

伊藤を記事は「比較的低い奪三振率はメジャーリーグ球団にとって懸念材料となる可能性があり、身長は5フィート9インチと小柄だ」と紹介。一方でア・リーグ球団のスカウトは「耐久性において実績がある。メジャーでも三振を奪い、四球を与えることはほとんどないだろう」と評価しているという。

また佐藤について記事は、昨季三塁手でゴールデングラブ賞に輝いていることに加え、外野でも出場できることに注目。「メジャー球団はサトウを三塁手だけでなく、両ポジションこなせる万能選手として評価する可能性もある」とユーティリティ性にも期待があるとしている。



（THE ANSWER編集部）