『リブート』第8話 “早瀬”鈴木亮平、“一香”戸田恵梨香の居場所を突き止めるも事態は衝撃の展開へ
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が15日の今夜放送される。
【写真】拳銃を手に取る一香（戸田恵梨香）
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
■第8話あらすじ
早瀬（鈴木）と冬橋（永瀬廉）は、一香（戸田恵梨香）の行方を追っていた。位置情報をもとに自宅を突き止め、ついに追い詰めるものの、あと一歩のところで逃走を許してしまう。
執念に火がついた冬橋は、霧矢（藤澤涼架）や“しぇるたー”の仲間たちを総動員し、独自の包囲網を張る。早瀬もまた、別の角度から一香を探るべく動き出す。ハヤセ洋菓子店を訪れ、さらに妹・綾香（与田祐希）のもとへ。
早瀬が綾香のもとを訪れていたその時、一香から連絡が入る。一香のある決意を聞いてしまう早瀬。だが、独自に動き続ける早瀬の様子に、冬橋は強い違和感を抱く。目的は妻・夏海（山口紗弥加）を、そしてマチ（上野鈴華）を殺害に及ばせた一香への復讐のはず。すれ違いは決定的となり、二人はついに仲間割れしてしまう。
孤立した早瀬は、自らの調べでついに一香の居場所を突き止める。対峙した早瀬と一香だが、衝撃的な出来事が起こる。
その裏で、合六（北村有起哉）は静かに次の一手を打っていた。海江田（酒向芳）を使い、取り返した100億円相当の商品に、ある企みを仕掛ける。
真実と陰謀が交錯する中、それぞれの思惑が新たな局面へと動き出す。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】拳銃を手に取る一香（戸田恵梨香）
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
早瀬（鈴木）と冬橋（永瀬廉）は、一香（戸田恵梨香）の行方を追っていた。位置情報をもとに自宅を突き止め、ついに追い詰めるものの、あと一歩のところで逃走を許してしまう。
執念に火がついた冬橋は、霧矢（藤澤涼架）や“しぇるたー”の仲間たちを総動員し、独自の包囲網を張る。早瀬もまた、別の角度から一香を探るべく動き出す。ハヤセ洋菓子店を訪れ、さらに妹・綾香（与田祐希）のもとへ。
早瀬が綾香のもとを訪れていたその時、一香から連絡が入る。一香のある決意を聞いてしまう早瀬。だが、独自に動き続ける早瀬の様子に、冬橋は強い違和感を抱く。目的は妻・夏海（山口紗弥加）を、そしてマチ（上野鈴華）を殺害に及ばせた一香への復讐のはず。すれ違いは決定的となり、二人はついに仲間割れしてしまう。
孤立した早瀬は、自らの調べでついに一香の居場所を突き止める。対峙した早瀬と一香だが、衝撃的な出来事が起こる。
その裏で、合六（北村有起哉）は静かに次の一手を打っていた。海江田（酒向芳）を使い、取り返した100億円相当の商品に、ある企みを仕掛ける。
真実と陰謀が交錯する中、それぞれの思惑が新たな局面へと動き出す。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。