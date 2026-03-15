女優・高畑充希が、第４９回日本アカデミー賞の授賞式のオフショットを披露した。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し「眩（まぶ）しい夜でした」と書き出す。映画「国宝」（李相日監督）に出演した高畑は優秀助演女優賞を受賞した。

李相日監督との２ショットをアップ。「李監督とは『怒り』で出会って国宝に繋がり、作品賞の素晴らしい景色をみせていただきました。奥山監督とはカメラマンと被写体として出会って秒速５センチメートルの世界に飛び込む切符をいただきました」と関係を明かし「そう思うと、目の前の（いま）がひとつひとつ積み重なって、数年後に目の当たりにする景色に繋がるのだな、と。一瞬とて意味のない時間は無いのだな、と思い知らされました。これは、ぼーっとしていられないな、と」と感慨深げにつづった。

続けて「でも、今は、ぼーっと子供の寝顔をみている時間が１番幸せです」という。高畑は俳優の岡田将生と２０２４年１１月に結婚を発表し、今年１月に第１子出産を公表した。１児のママになった高畑。「数年後の仕事には繋がらない時間かもしれないけど、数年後の自分を満たしてくれる想い出にはなると思うので、しばらく私はぼーっと過ごそうと思います」としみじみ。「国宝チーム、秒速チーム、仲間に入れてもらえて幸せでした」と感謝し、「個人的なハイライトは、仲良しの優ちゃんと並んで登壇できたこと。嬉（うれ）しかったなぁ（２ショット撮り忘れたぁぁぁ泣）」と、女優・蒼井優との再会を喜んだ。

高畑は鮮やかな青色の着物姿。フォロワーは「ほんとに産後？！ってくらいビューティすぎます」「ほんっっっとうにきれいで目ん玉飛び出ました」「鮮やかな青、とてもよくお似合いでした」「いつの間にか、お母さんの顔になってました」といった声が。

ネット上でも「ママになったばっかりだよね？高畑充希ちゃん。綺麗（きれい）だわーーーー」「ママになってもよりキラキラしてて素敵着物姿も美しい」「高畑充希ちゃん出産後そんなに経ってないよね？女優さんほんとすごいなぁ…」「出産したばかりと思えないスリムさ」「産後…？本当に…？」「本当に出産後？お綺麗すぎないかな？」「秒速の公開の時は妊娠中だったのにもう出産して着物着てるのびびる」「かわいすぎ！！！！！！岡田将生と結婚したの？出産したの？！３４歳なの？！」と衝撃を受けた。