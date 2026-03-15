＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

2月8日の札幌公演で1月から始まった全国5カ所のZeppツアーを打ち上げたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第4回のテーマは「メンバーにこっそり感謝していること」に決定！ 長いつきあいだからこそ普段は口にできない“感謝の気持ち”を紙面を通じて伝えてもらいます。

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こんにちは。いぎなり東北産の安杜羽加です。今回は「メンバーにこっそり感謝していること」ということで、みんなに感謝の気持ちを伝えたいと思います！

（律月）ひかるちゃんへ。この間「私の顔が好き」って言ってくれて「この顔で生まれて良かった」って心から思えました。笑い合っている瞬間、世界で2人きりみたいな時間がたまらなく好きです。（北美）りねへ。私の悩みや痛みを半分こにして片方持ってくれてありがとう。頼ってくれた時は本当にうれしかったです。そして、いつも美しくて本当にありがとう。私のモチベーションにつながっています。（葉月）ゆなへ。いざというときには背中をたたいてくれて、絶大な安心感を与えてくれてありがとう。一緒にふざけてくれてありがとう。出会えて本当に良かったと思っています！ （吉瀬）しんじゅへ。自信や勇気を与えてくれてありがとう。弱い私も好きでいてくれる上に温かく包み込んでくれてありがとう。かわいさの中にある、かっこいい、おとこ気あふれる瞬間に背中を押されています。（橘）かれんくんへ。かれんくんにしか出せない優しい心に触れた時、私も何だか優しい気持ちになれるんです。うれしいことがあった時、私以上に喜んでくれることがとてもうれしいです。（桜）ひなのちゃんへ。もんちゃんの明るさにたくさん救われてきました。もんちゃんが言う大丈夫は本当に大丈夫で、すごい魔法だなと思います。東北産を太陽のように照らしてくれてありがとう！ （藤谷）みうへ。私にとってみうは世界一面白いし、世界一優しいし、世界一の称号をたくさん持ってるすてきすぎる人。いつも話を聞いてくれて、痛みを分かち合ってくれてありがとう。（伊達）かーやさんへ。いつもかっこいい背中を見せてくれてありがとう。かーやさんの笑顔は周りのみんなも笑顔にするすてきな力があります。いつも笑顔をくれてありがとう。皆産へ。いつもたくさんの愛をありがとうハート【安杜羽加】

安杜羽加 2002年（平14）10月30日生まれ、23歳の福島県産。時間やきれいを管理する東北産のしっかり者。愛称は「わかりん」。メンバーカラーは黄。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。25年7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の同8月9日にavex traxからメジャーデビュー。18日にメジャー2ndシングル「デコ！」がリリース。