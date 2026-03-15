初めて九州の頂点に立った、向陽高校の女子バドミントン部。

目標とする全国ベスト4へ、ダブルエースがチームをけん引します。

軽快なフットワークから繰り出す強烈なスマッシュ。

大村市にある「向陽高校」女子バドミントン部は、1、2年生の10人で活動しています。

（藤原 菜桜 主将）

「1、2年生問わず、仲が良く何でも話し合える仲」

創部は1992年で、現在は週に6日練習に励んでいます。

県内の中学校で17年に渡って指導を行ってきた、茂見 祥平監督が2022年に就任。

レベルアップに取り組んできました。

（茂見 祥平 監督）

「今のを追わないとだよ。

逆をつかれたり、タイミングがずれたあとが大事なんだよ」

シングルスで “大学日本一” の経験も持つ茂見監督のもと、個人もチーム力も向上。

去年11月に行われた県新人戦の団体戦で、諫早商業の連覇を15でストップさせ、初優勝。

さらに12月、地元大村市で行われた「九州大会」でも、勢いそのままに初優勝し、全国大会の切符をつかみ取りました。

（藤原 菜桜 主将）

「県大会はいつも2位どまりだった。

みんなの気持ちが一つになったので、県大会での初優勝と、九州大会の優勝は本当にうれしかった」

チームをけん引するのは2人のエースです。

2年生の藤原 菜桜選手は、力強いショットが持ち味。

チームのキャプテンとして、精神的な支柱でもあります。

（藤原 菜桜 主将）

「前からのショットが得意。

個人としてメンタル強化に取り組んでいる」

もう1人のエースは、同じ2年生の前山 夏里奈選手。

正確で多彩なショットを武器に、相手を翻弄します。

（前山 夏里奈選手）

「多彩なショットで相手を崩すことが得意。

甘さを捨てて、自分に厳しくなれるように取り組んでいる」

団体戦はダブルスが2ゲーム、シングルスが3ゲーム。

先に3勝すれば、勝利となります。

チームは現在、全国初勝利に向けてシングルスの強化に取り組んでいます。

その中にあってダブルエースの藤原選手と前山選手は、良き友であり 良きライバルとして、互いを高めあっています。

（前山 夏里奈選手）

「ダブルスとかでは頼もしいパートナー。シングルスでは絶対に負けたくない相手」

（藤原 菜桜 主将）

「ストローク練習やゲーム練習も入るんですけれど、その時も決められたくもないし、負けたくもない」

3月下旬に香川県で開催される全国選抜大会。

創部以来、初めて挑む向陽高校女子バドミントン部。

向陽旋風で、全国ベスト4を目指します。

（向陽高校女子バドミントン部 前山 選手）

「今回の選抜で全力で相手に挑戦して、いい大会になるように頑張りたい」

（向陽高校女子バドミントン部 藤原 選手）

「全国選抜では、チャレンジする気持ちは忘れずに自分の力を最後まで出し切りたい。団体戦ではベスト4を目指しています」

香川県での全国選抜大会は、3月24日から3月28日までの日程で行われます。男子は瓊浦が県代表として出場します。