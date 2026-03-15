OSAJIの冷感シリーズ「Ryo」登場♡夏を涼やかに過ごす限定ケア

敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）から、夏限定の「Ryo〈リョウ〉シリーズ」が2026年5月13日（水）より数量限定で発売されます。年々厳しさを増す日本の夏に向け、2026年版は“冷感”¹をさらに強化。蒸し暑い季節でも心地よく使えるよう、清涼成分カンフル²を新たに配合し、穏やかな涼感を追求しました。瀬戸内産レモンオイル*を使用した爽やかな香りとともに、暑い季節を快適に過ごすためのケアアイテムがラインナップします。＊1 カンフルによる清涼感＊2 清涼成分

ひんやり爽快な夏限定ケアシリーズ



2026年版のRyo〈リョウ〉シリーズは、蒸し暑い夏を快適に過ごすために冷感設計をアップデート。

ローソープを除くアイテムに清涼成分としてカンフルを配合し、メントールやハッカ葉油などと組み合わせることで、穏やかな涼しさを感じられる処方になっています。

香りには瀬戸内産レモンオイル*（レモン果皮油（瀬戸内産）（芳香成分））を使用。

ミントやレモングラスをブレンドした爽やかなシトラスベースの香りが広がり、初夏から真夏にかけてすっきりとした清涼感を楽しめます。性別を問わず使いやすく、ギフトにもおすすめです。

また、ミントグリーンのグラデーションとすりガラスのような質感のボトルデザインが涼やかな印象を演出。

ヘアケアは上部、ボディケアは中央からのグラデーションで、ひんやり感が広がるイメージを表現しています。

hiritu新シリーズ登場♡頭皮＆ボディを整える2wayスクラブ

ヘアケア＆ボディケアの全7アイテム



オサジ クール スキャルプ クレンジング N Ryo〈リョウ〉



価格：135g / 2,860円

頭皮クレンジング、シャンプー、コンディショナーの3役を1本で叶えるスペシャルケア。ベントナイトが毛穴汚れを吸着し、カンフル、メントール、ハッカ葉油の清涼感で頭皮をすっきり整えます。

ホホバ種子油、スクワラン（すべて保湿成分）が髪にうるおいとツヤを与えます。

オサジ クール シャンプー Ryo〈リョウ〉



価格：230mL / 2,750円

低刺激¹のスルホコハク酸系洗浄成分²を採用したノンシリコンシャンプー。汗や皮脂が気になる季節でも頭皮をさっぱり洗い上げます。

吸着型ヒアルロン酸³やベタイン⁴を配合し、うるおいを保ちながら軽やかな洗い心地に。

＊1 すべての方に刺激がでないというわけではありません

＊2 スルホコハク酸ラウレス2Na

＊3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

＊4 保湿成分

オサジ クール コンディショナー Ryo〈リョウ〉



価格：230g / 2,970円

紫外線によるダメージに着目したノンシリコンコンディショナー。植物由来のコンディショニング成分*が毛先までまとまりのある仕上がりへ導きます。

＊ダイマージリノール酸ダイマージリノレイル、ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス（ベヘニル／イソステアリル／フィトステリル）（毛髪補修・保湿成分）

オサジ クール スキャルプ ミスト N Ryo〈リョウ〉



価格：100mL / 2,860円

メントール¹、カンフル¹、サトウキビ由来エタノール*¹による爽快な清涼感が特徴。ロングノズルで頭皮に直接アプローチでき、外出前や日中のリフレッシュにもおすすめです。

＊1 清涼成分

＊2 マスキング効果による

＊3 整肌成分

オサジ クール ボディ ソープ Ryo〈リョウ〉



価格：230mL / 2,640円

泡立ちと泡切れに優れた洗浄成分*¹を使用し、汗や皮脂が気になる夏の肌をすっきり洗い上げます。メントールやカンフルによるひんやり感が心地よいボディソープです。

＊1 カリ石ケン素地

＊2 保湿成分

＊3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

オサジ クール ボディ ミスト N Ryo〈リョウ〉



価格：50mL / 2,090円

持ち運びしやすいポータブルサイズのボディミスト。メントール¹とカンフル¹による瞬間クールダウンで、外出先でも手軽にリフレッシュできます。

＊1 清涼成分

＊2 マスキング効果による

＊3 PCA-Na

＊4 整肌成分

オサジ ローソープ N Ryo〈リョウ〉



価格：100g / 2,640円

半練り状の2層式保湿石けん。濃密な泡が肌を包み込み、うるおいを守りながらすっきり洗い上げます。吸着型ヒアルロン酸*が洗浄後も肌にうるおいをキープします。

＊ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（保湿成分）

暑い季節を快適にする冷感ケア



OSAJIのRyo〈リョウ〉シリーズは、敏感肌に寄り添いながら穏やかな冷感を楽しめる夏限定のケアアイテム。

爽やかなシトラスの香りと心地よい涼しさで、蒸し暑い季節のバスタイムやリフレッシュタイムを快適にしてくれます♡

頭皮ケアからボディケアまで揃うラインナップで、夏の毎日に取り入れてみてはいかがでしょうか。