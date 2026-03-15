【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ ひらがな2文字を当てよう！ 1日の始まりにするあいさつは？
日常生活の中で当たり前に使っている言葉の「響き」に意識を向け、隠れた共通項を探り当てるひと時を楽しんでみませんか？
今回は、コミュニケーションの基本となるあいさつから、歴史を感じさせる風習まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空白すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に推論を重ねてみましょう。
□□よう
□□ぐろ
□□し
□□な
ヒント：1日の最初に出会った人に対して交わす言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おは」を補うと、次のような表現になります。
おはよう（お早う）
おはぐろ（お歯黒）
おはし（お箸）
おはな（お花／お鼻）
清々しい1日の始まりを告げる「おはよう（お早う）」や、かつての日本の伝統的な化粧法である「お歯黒（おはぐろ）」の中に、日本の食卓に欠かせない「お箸（おはし）」や、美しく咲く「お花（おはな）」が共通のパーツとして含まれていました。
漢字に直すと「早」「歯」「箸」「花」と全く異なる意味を持ちますが、ひらがな2文字の連なりによって見事に一本の線で結ばれます。全てのピースがピタッとはまった瞬間の、心地よい手応えを味わえたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、コミュニケーションの基本となるあいさつから、歴史を感じさせる風習まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空白すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に推論を重ねてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□ぐろ
□□し
□□な
ヒント：1日の最初に出会った人に対して交わす言葉は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おは正解は「おは」でした。
▼解説
それぞれのキーワードを完成させるために「おは」を補うと、次のような表現になります。
おはよう（お早う）
おはぐろ（お歯黒）
おはし（お箸）
おはな（お花／お鼻）
清々しい1日の始まりを告げる「おはよう（お早う）」や、かつての日本の伝統的な化粧法である「お歯黒（おはぐろ）」の中に、日本の食卓に欠かせない「お箸（おはし）」や、美しく咲く「お花（おはな）」が共通のパーツとして含まれていました。
漢字に直すと「早」「歯」「箸」「花」と全く異なる意味を持ちますが、ひらがな2文字の連なりによって見事に一本の線で結ばれます。全てのピースがピタッとはまった瞬間の、心地よい手応えを味わえたなら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)