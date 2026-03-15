故障リスクを抑え能力を伸ばす…未来へ繋げる中学時代の選択肢

中学進学時に軟式か硬式のどちらを選ぶかは、多くの選手や保護者にとって悩みの1つだ。軟式野球には成長期の体を守り、豊かな感性を育む独自の利点がある一方で、指導環境による技術的なリスクの懸念もある。軟式出身のプロや指導者の視点から、中学軟式が持つ可能性と課題について整理したい。

・硬式球と軟式球で、成長期の体にかかる負担や怪我のリスクはどう変わるのか。

・軟式から硬式への移行に戸惑う場合、どのような対策が有効になるのか。

・中学部活動などの環境で、技術的な悪癖がつくのを防ぐには何が大切か。

東京の公立中学、上一色中出身のロッテ・横山陸人投手は、中学時代に軟式を選んだことが、怪我のない体作りに繋がったと語っている。硬式球は軟式球に比べて重く、打撲などの衝撃も大きいため、成長しきっていない肩や肘への負担が懸念される。横山は中学3年間を大きな故障なく過ごせたことを軟式のメリットとして挙げ、周囲では「硬式で伸び悩む選手もいた」とも。高校入学後のボールへの戸惑いについても、常に球に触れて慣れることで、数か月で対応できると実感を述べている。

福岡で野球塾と中学軟式チームを運営する、元独立リーガーの流大輔さんは、軟式野球の利点として怪我のリスクが圧倒的に少なく、思い切ったプレーができる点を強調している。軟式特有のロースコアの展開は、1点を取る難しさや走塁の重要性を学ぶ貴重な機会になるという。また、飛ばしにくい軟式球を打てていれば硬式球にも対応できるとし、高校野球の指導者からは「軟式出身は伸び率が高い子が多いという声も聞かれます」と語っている。

かつての高校野球の名門、大阪・PL学園で、多くの逸材をスカウトした井元俊秀さんは、軟式出身の強みとして、部活動で培われる体力や継続力を挙げている。一方で、顧問の異動など、専門的な指導者が不在のため、投球動作に悪癖がつくリスクがあると懸念。実際にスカウトした名選手にも、矯正が必要だったケースがあったという。投球フォームの癖は高校3年間だけでは直しきれないことが多く、中学までの土台固めが将来の活躍を左右すると指摘している。

中学軟式野球は、適切な指導と環境さえ整えば、将来の可能性を大きく広げる選択肢になる。高校以降を見据えた基礎作りへ、正しい技術習得の環境を整え、メリットを最大限に活かしていきたい。

・軟式は球が軽く衝撃も少ないため、成長期の肩や肘への負担を最小限に抑えられ、怪我のリスクを低減できる。

・硬式球への対応は数か月で可能であり、軟式特有の戦略的な戦いが野球脳や走塁技術を向上させる。

・指導者不在による悪癖定着を防ぐため、「正しい投げ方」を覚える環境を整え、高校での飛躍に備えるのが大切になる。（First-Pitch編集部）