『with MUSIC』最終回 最後はゆず「サヨナラバス」で2年の歴史に幕 MC・松下洸平は思い出回顧「絶対無理ですからね。この番組やってなかったら」
日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）が、14日の放送で最終回を迎え、2024年3月のスタートから2年間の歴史に終止符を打った。
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番組のエンディングで、この日のゲスト・ゆず（北川悠仁・岩沢厚治）が、2曲目として名曲「サヨナラバス」を披露することに。MCの有働由美子が「どうしてこの曲を（最後の曲に）選んでくださったんですか？」と聞くと、北川は「僕らの曲はさよならなんだけど、さよならじゃないものがたくさんあるんですよ。さよならというのは1つの終わりだけど、やっぱりそこから始まるものもたくさんあると思うので。で、この番組自体はもちろんね、その1つ区切りがついても、皆さんまた次の場所に行かれると思うので、その皆さんにまた会おうという思いを込めて選ばせていただきました」と選曲理由を告白。
そしてライブがスタートすると、北川は「『with MUSIC』お疲れさまでした！」「よかったらみんな、一緒に歌ってください！」と話し、全力で熱唱。岩沢も美しいハーモニーを響かせ、MCの有働、松下洸平も客席でノリノリで歌声に酔いしれた。
ライブ終わりのエンディングトークで、有働と松下は互いに「お疲れさまでした」と言い合い、松下は「それはそれは豪華なアーティストの皆さんのお話をこう間近で聞けたってのはほんとに役得だなと思います。ほんとにありがとうございました。いろんな方にお話伺いましたよ」と回顧。有働が「サザンオールスターズさん、一緒に踊らせていただきましたもんね」と共演経験を振り返ると、松下も「そんなことあります？絶対無理ですからね。この番組やってなかったら。僕、録画2回見ましたもん（笑）。本当に楽しかったですね」とスペシャルな思い出であることを伝えた。
そして有働は「皆さん、2年間本当にありがとうございました。また会う日まで」と番組を締めくくった。
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そして有働は「皆さん、2年間本当にありがとうございました。また会う日まで」と番組を締めくくった。