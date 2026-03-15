◆ＷＢＣ 準々決勝 日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）が侍ジャパンの激励に訪れた。昨季終了後に両かかとを手術した影響で２大会連続出場はかなわず。それでもかつて共に戦った仲間にひと目会おうと、準々決勝・ベネズエラ戦が行われるマイアミに駆けつけた。

背中に「東京」の文字と、招き猫などのイラストが描かれた日本愛あふれるＴシャツを着たヌートバーは、大谷翔平（ドジャース）や前回ともに戦った源田、牧、周東、中村、牧原らとあいさつを交わした。取材に応じ「すごく興奮している。なんで自分がこんなにナーバスなのかわからないけど（苦笑）、前回ここに来たときはチームと一緒で、今日のようにビッグモーメントだったからかな。フィールドの外にいるのはちょっと奇妙な感じだけれど。今の気持ちはナーバスだけど興奮しているよ。間違いなく今日の試合はアメージングな試合になると思うし、日本に勝ってほしいよ」とエールを送った。

前回大会ではミドルネームの「タツジ」から「たっちゃん」の愛称で親しまれ、安打を放った際には塁上で「ペッパーミル」ポーズを披露し、チームを盛り上げた。