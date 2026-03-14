フリークスストアがアー・ペー・セーに別注 ボディと同系色のロゴを配したTシャツ発売
「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」が、「アー・ペー・セー（A.P.C.）」に別注したTシャツ2型を発売する。3月中旬から、フリークス ストアの各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。
■フリークスストア アー・ペー・セー別注Tシャツ
今回の別注では、アー・ペー・セーの定番Tシャツ「アーペーセー ブロードTシャツ（A.P.C. BRODE T-SHIRTS）」と「リュ・マダム Tシャツ（RUE MADAME T-SHIRTS）」をラインナップ。ブランドロゴをボディと同系色に変更し、リラックス感のあるシルエットに仕上げた。カラーはホワイト、ブラック、グレーの3色を揃え、グレーのみ一部店舗限定で取り扱う。価格は1万6500円。
■フリークスストア アー・ペー・セー別注Tシャツ
グレー 取扱店舗：ルミネ立川店、ルミネエスト新宿店、ルミネ横浜店、ルミネ大宮店、ルミネ北千住店、ルクア大阪店、札幌ステラプレイス店、天王寺ミオ店、なんばパークス店、町田モディ店、金沢百番街Rinto店、アミュプラザ博多店、アミュプラザ小倉店