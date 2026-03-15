きょう3月15日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、椎名桔平が登場！30年来の友人や地元の同級生へのインタビューをもとに、その幅広い交友関係や知られざる私生活を明らかにしながら、若かりし頃の苦悩や、人情味あふれる性格に迫る。さらに“世界一尊敬する”俳優からのメッセージを受け、今後の役者人生に対する抱負も語る。

◆30年来の友人・恵俊彰が知る、生放送ドラマでの慌てた姿

椎名と親交の深い人物へのインタビューで知られざる素顔を紐解く今回の放送。過去にドラマで共演したこともある30年来の友人・恵俊彰は、出会ったばかりの頃に見た、椎名の“ガッツ”について言及しつつ、最近の付き合いで感じるその“負けず嫌い”な一面を告白。さらに生放送ドラマの撮影現場で“一番慌ててた”椎名の様子が明らかになると、その意外なエピソードにMCの山崎育三郎は驚きの声をあげる。

◆地元の同級生たちが語った、学生時代の椎名桔平

番組では椎名が44年前に卒業した高校の同級生が集まり、学生時代の椎名の様子を回顧。男友達からはやんちゃだったエピソードが語られる一方で、女性陣からは、サッカーで活躍し海外遠征した椎名のお土産が「高校生離れしていた」との暴露が。下積み時代には、同級生に苦しい様子を見せることもあったという椎名。実力派俳優となった今もなお、友人や地元を気にかけ続ける理由と同級生という存在のありがたみを語る。

◆芸能界の“同級生” 高島礼子が密かに感じていた魅力

芸能界の同級生としてメッセージを寄せたのは、俳優の高島礼子。31年前の初共演から変わらず「人のことに一生懸命になるところ」が椎名の魅力だとして、若かりし頃に見せた仲間思いな一面を明かす。20代を振り返った椎名は、辛い時期に偶然目に入ってきた格言を紹介。“ひとつのことを10年一生懸命頑張れば、神様がきっとご褒美をくれる”。この言葉をうけて当時の椎名が抱いた決意の日々とは。

◆大先輩の生き様に重ねる、今後の“役者人生”

最後に、椎名が“世界で一番尊敬する俳優”と仰ぐ、役所広司から寄せられた椎名へのアンケートを紹介。初めて出会った時の印象や、椎名に刺激を受けたことなど5つの質問への答えが寄せられる。役所から届いた“これからの役者人生”へのエールを受け、椎名は役所が「人生の指標」であるとコメント。60代を迎えた椎名の今後の抱負とは？